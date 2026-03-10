El IES Alquipir de la localidad de Cehegín acoge un año más la Feria de la Ciencia

El IES Alquipir de Cehegín ha acogido un año más la Feria de la Ciencia. Se trata de una actividad decarácter interdisciplinar, en la que ha participado gran cantidad de alumnado, así como distintos departamentoscomo Biología, Física y Química. Un encuentro donde los estudiantes han tenido la oportunidad de presentarproyectos y experimentos para demostrar conceptos científicos de manera práctica y creativa. Una excelente oportunidad para desarrollar habilidades como la investigación, el pensamiento crítico y la comunicación. Durante dos jornadas, se han realizado diversos talleres y exposiciones desarrolladas dentro del Programa de Centro Promotor del Talento, así como del Programa de Mentorías que se está llevando a cabo en el centro.

A lo largo de estos días se han celebrado actividades como colofón al trabajo realizado durante el curso, donde el alumnado ha podido mostrar su nivel de conocimiento en diferentes disciplinas tanto a sus propios compañeros como al alumnado de 6º de Educación Primaria de todos los centros del municipio. El objetivo de esta actividad se enmarca en fomentar la curiosidad y la creatividad, así como desarrollarhabilidades de investigación, promover el trabajo en equipo, mejorar la expresión oral y escrita y acercar laciencia a la vida cotidiana.