Dibujos para concienciar sobre la discapacidad

Cuatro colegios de la Región han sido galardonados por sus trabajos para la campaña de Sensibilización Escolar sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica, organizada por Famdif/Cocemfe.

El primer premio de dibujo, dotado con 500 euros, ha sido para el colegio La Paz (Yecla); el segundo, con una cuantía de 400 euros, para el CEIP San Francisco (Jumilla); y el tercero, dotado con 300 euros, para el colegio Santiago Apóstol (Abarán). El colegio Ángel Zapata (Murcia) ha obtenido el primer premio del concurso de vídeos musicales, dotado con 600 euros.

Estos premios tienen como principal objetivo reconocer el esfuerzo del alumnado, así como la creatividad, a la hora de promover valores de igualdad, respeto y participación activa en la sociedad.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, participó en la entrega de galardones, en la que destacó que «el objetivo del Gobierno regional es ofrecer una enseñanza personalizada, adaptada a las necesidades de cada alumno, que es fundamental para fomentar el éxito escolar».

Huelga decir que es sumamente importante sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad, contribuyendo así a una sociedad más justa y equitativa. Para ello, las medidasde la Comunidad de cara a la atención a la diversidad y el apoyo individualizado al alumnado con necesidades educativas especiales llegan este curso a 19.750 estudiantes, de los que 17.757 están en centros ordinarios con apoyo, 989 en aulas abiertas en centros ordinarios y 996 en centros de educación especial. Se atiende a 1.500 alumnos más que hace tres cursos. Asimismo, se ha incrementado considerablemente el número de profesionales que atienden a este alumnado, con más de 3.500 durante este curso.

Famdif desarrolla esta campaña de sensibilización desde hace más de 33 años en centros de Educación Primaria de la Región. Durante este curso, cerca de 3.000 alumnos de quinto y sexto de Primaria de 56 centros educativos han participado en las 116 charlas impartidas por voluntarios y profesionales de las asociaciones integrantes de Famdif.

El objetivo de esta iniciativa es que el alumnado conozca a las personas con discapacidad física y las condiciones que deben darse para lograr su plena normalización.

Tras las charlas, se invitó al alumnado a participar en los concursos de dibujo y de vídeos musicales, con la discapacidad física y orgánica y la inclusión como lema principal, reforzando así la creatividad, el trabajo en equipo y la conciencia social de los estudiantes.

Famdif es una organización no gubernamental, de carácter social, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que pretende servir de cauce a las inquietudes de las asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la Región de Murcia.

Promover los derechos de las personas con discapacidad es fundamental para garantizar la igualdad, la inclusión y la justicia social. Facilita el acceso a la educación, el empleo, la salud y la participación plena en la sociedad de las personas con discapacidad, eliminando barreras físicas, sociales y culturales, al tiempo que impulsa al resto de personas a comprender la situación de este colectivo y normalizarla.