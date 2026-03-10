Pequenoticias
Concluye la visita del Ceip Monte Oroel de Jaca (Huesca) al Ceip Antonio Monzón de beniel
Estuvo enmarcada dentro del programa Comunidades de Innovación Interautonómica y permitió intercambiar experiencias entre ambos centros
L.O.
El pasado viernes 6 de marzo el CEIP Antonio Monzón de Beniel dio por concluida la visita del CEIP Monte Oroel de Jaca (Huesca), que se enmarcó dentro del programa Comunidades de Innovación Interautonómica.
Durante el transcurso de la visita, los alumnos de Huesca tuvieron la oportunidad de vivenciar los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el centro de Beniel. El programa de visita se centró principalmente en el Aula del Futuro y todas las actividades que se llevan a cabo en este espacio innovador. Pero también se les mostró el resto de programas implementados: Educación Responsable, Erasmus+, huerto escolar y compostaje. Además, también se les explicó cómo se trabaja desde la la atención a la diversidad y la biblioteca con metodologías activas, como el Aprendizaje y Servicio.
Los maestros responsables de participar en este programa, Tomás, Encarni y Virginia, fueron los encargados de acoger en esta experiencia a los docentes de Jaca, pero también participaron el resto de docentes y alumnos del centro.
Y todo ello acompañado de Judit, la asesora del CPR de Murcia, que hizo el seguimiento del programa.
Como despedida, se hizo entrega a los alumnos de Jaca de una escultura representativa de Beniel a cargo del Ayuntamiento, así como unas cajas de limones murcianos cortesía de Frutas Beri.
Sin duda, fue una experiencia muy enriquecedora, tanto por la visita previa que el centro de Beniel realizó en el de Jaca, como por poder mostrar todas las experiencias que se llevan a cabo en el centro a otros compañeros de otra comunidad autónoma, señalan.
