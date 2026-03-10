El CEIP Francisco Noguera transforma su pueblo a través del proyecto ‘Tarros con Vida’

En un momento en el que la sostenibilidad se ha convertido en uno de los grandes retos de nuestra sociedad, el alumnado de sexto de Primaria del CEIP Francisco Noguera de San José de la Vega ha demostrado que la educación puede ser una poderosa herramienta de transformación social. Su proyecto ‘Tarros con Vida’, integrado en el programa medioambiental NoguerActúa, es un ejemplo claro de cómo la escuela puede detectar una necesidad real del entorno y convertirla en una oportunidad de aprendizaje y servicio a la comunidad.

La iniciativa comenzó con una pregunta sencilla pero profunda: ¿cómo podemos ayudar a nuestro pueblo? Para responderla, los propios alumnos diseñaron y realizaron encuestas dirigidas a la comunidad educativa sobre hábitos de reciclaje, sostenibilidad y movilidad.

Querían conocer la realidad antes de actuar. Los resultados ofrecieron un dato sorprendente: el reciclaje de vidrio era muy bajo en el entorno cercano.

Lejos de quedarse en la reflexión, decidieron buscar soluciones. A través de lluvias de ideas y trabajo cooperativo, surgió la propuesta que ahora se ha convertido en el corazón del proyecto: recoger tarros de cristal para darles una segunda vida. Así nació ‘Tarros con Vida’, una iniciativa basada en el Aprendizaje y Servicio, donde el alumnado no solo aprende contenidos, sino que los aplica para mejorar su entorno.

Las familias comenzaron a donar tarros, y los comercios locales colaboraron como puntos de recogida. En el aula, los estudiantes limpiaron, clasificaron y transformaron esos envases en nuevos productos sostenibles: maceteros con plantas y esquejes, envases para aceitunas del propio colegio, jabones artesanales y elementos decorativos. Todo ello gestionado como una pequeña empresa escolar, en la que calculan costes, organizan la producción y planifican la venta en mercadillos solidarios.

Los beneficios obtenidos no tienen un fin lucrativo, sino educativo y comunitario: se reinvierten en seguir impulsando proyectos ambientales y en la creación del Aula de la Naturaleza NoguerActúa, un espacio destinado a consolidar el compromiso ecológico del centro.

Recientemente, el proyecto dio un paso más allá al trasladarse al centro de mayores del municipio. Allí, los alumnos explicaron en qué consiste la iniciativa y organizaron diferentes puestos de trabajo en un taller intergeneracional que reunió a numerosos vecinos. La jornada se completó con un desayuno saludable preparado por los propios estudiantes con productos adquiridos en el mercado local: tostadas con aceite y tomate, acompañadas de zumo de naranja natural. Una forma de unir sostenibilidad, consumo de proximidad y convivencia entre generaciones.

La visita contó además con la presencia del alcalde, que pudo comprobar de primera mano el impacto positivo que la educación puede tener cuando conecta con la realidad del entorno.

‘Tarros con Vida’ demuestra que no hay que esperar a ser adulto para cambiar el mundo. A veces, basta con un tarro de cristal, una buena idea y la voluntad de mejorar el lugar en el que vivimos. Porque cuando la escuela abre sus puertas al pueblo, el aprendizaje se convierte en transformación.