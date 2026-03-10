Campaña de concienciación sobre VMP

Sabemos que los VMP se han convertido en uno de los medios de transporte más populares y prácticos en nuestras ciudades. Son rápidos, ecológicos y te permiten moverte con facilidad. Sin embargo, para disfrutar al máximo es fundamental que conozcamos y respetemos las normas de circulación.

La Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena ha lanzado una campaña especial de información y concienciación que va del 4 al 20 de marzo, específicamente dirigida a los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos.

Esta iniciativa surge tras la reciente actualización de la normativa estatal en materia de tráfico, y su objetivo es garantizar que todos conozcamos nuestras obligaciones para promover una convivencia vial segura.

¿Por qué es importante respetar las normas de circulación?

1. Seguridad Personal: Respetar las normas de tráfico no solo te protege a ti, sino también a los peatones y otros usuarios de la vía. Utilizar el casco, por ejemplo, es una medida sencilla pero efectiva para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente.

2. Convivencia Vial: Circular por aceras puede poner en peligro a los peatones. Al respetar las zonas designadas para el tránsito de patinetes, ayudamos a garantizar que todos puedan desplazarse con seguridad y tranquilidad.

3. Prevención: Aunque la campaña priorizará la educación y la prevención, también se llevarán a cabo controles y, en caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones. Cumplir con las normas es una forma de evitar problemas y disfrutar de tu patinete sin contratiempos.

El objetivo de esta campaña es que el uso de los patinetes eléctricos sea seguro para todos. Al respetar las normas de circulación, no solo te cuidas a ti mismo, sino que contribuyes a crear un entorno más seguro para todos los usuarios de la vía.