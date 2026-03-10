Bacteria primitiva bajo el hielo

El hallazgo ha vuelto a despertar la atención sobre los posibles riesgos del deshielo en glaciares y zonas polares. A medida que el hielo se derrite por el calentamiento global, los microorganismos que han estado atrapados durante miles de años podrían volver a encontrarse con la vida actual. Aunque el riesgo de que causen epidemias es bajo, no es un riesgo cero. Algunos podrían incluso pasar genes de resistencia a bacterias modernas. Por eso, los científicos insisten en estudiar estos microbios antes de que el deshielo los libere, para entender mejor cómo podrían afectar la salud humana y los ecosistemas.

El caso de la Psychrobacter SC65A.3 no es único. En las últimas décadas, los científicos han encontrado muchos microorganismos atrapados en hielo durante miles de años. Algunos son bacterias todavía vivas y capaces de multiplicarse si se dan las condiciones adecuadas, e incluso se han detectado virus antiguos. Estos descubrimientos muestran que el hielo funciona como un «archivo biológico», conservando vida microscópica durante mucho tiempo. Los científicos esperan descubrir más microbios que ayuden a entender cómo sobreviven en condiciones extremas y cómo ha evolucionado la vida en la Tierra.

La bacteria fue descubierta en la cueva de hielo de Scarisoara, en Rumanía, uno de los mayores glaciares subterráneos de Europa. Estas cuevas se forman cuando el agua de deshielo se abre paso lentamente a través del hielo, creando túneles y cámaras que pueden permanecer aisladas durante miles de años. En su interior, las temperaturas se mantienen bajo cero, la luz es casi inexistente y los nutrientes son muy escasos. Aun así, estos entornos pueden albergar comunidades microbianas activas. Los científicos extrajeron muestras mediante perforaciones y, tras analizarlas en el laboratorio, confirmaron que la bacteria llevaba miles de años aislada.

Uno de los resultados más llamativos del estudio es que la bacteria es capaz de resistir al menos diez antibióticos diferentes, incluidos algunos que se usan hoy para tratar infecciones. A primera vista podría parecer extraño, ya que este microorganismo quedó atrapado en el hielo miles de años antes de que existieran los medicamentos modernos. Sin embargo, los científicos explican que la resistencia a los antibióticos no es un fenómeno nuevo. En la naturaleza, muchas bacterias producen sustancias como defensa contra otros microbios y para competir por los recursos.

Un equipo de científicos ha identificado una bacteria que ha permanecido atrapada bajo el hielo durante aproximadamente 5.000 años. La han llamado Psychrobacter SC65A.3. El hallazgo se produjo en una cueva helada en Rumanía durante una expedición dedicada al estudio de microorganismos conservados en ambientes extremadamente fríos. Al estudiar a la bacteria, los científicos han comprobado que es resistente a varios antibióticos modernos. El descubrimiento abre preguntas sobre cómo la resistencia a los antibióticos puede surgir de manera natural y hace reflexionar sobre los posibles efectos del deshielo por el calentamiento global.