La Unidad Canina de la Policía Local de Águilas realiza exhibiciones para los alumnos de infantil

El alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, y la edil de Educación, Francis Gallego, visitaron la pasada semana el colegio Joaquín Tendero, donde se desarrolló una de las sesiones del proyecto ‘La Unidad Canina visita los coles de Águilas’, puesto en marcha por las concejalías de Educación y Seguridad Ciudadana junto a Policía Local de Águilas.

Francisco Navarro Albarracín, coordinador de la Unidad Canina y subinspector de Policía, destacó que «estas exhibiciones pretenden ofrecer a los niños una muestra del trabajo real de esta unidad, así como una imagen de la Policía Local cercana y amigable, usando siempre una metodología adaptada a la edad del publico al que nos dirigimos».

En este sentido, tanto el alcalde como la edil de Educación resaltaron «la importancia de que el alumnado de los colegios de la localidad conozca de cerca el trabajo de la Policía Local; un cuerpo que se integra en el ámbito educativo no solo con las exhibiciones de la Unidad Canina en la etapa de Infantil sino también a través de los programas de Educación Vial que se llevan a cabo entre los alumnos de Primaria».

Para concluir, el primer edil señaló «la importancia de la Unidad Canina que, a día de hoy, es una excelente herramienta en materia de seguridad ciudadana, fruto del esfuerzo y la dedicación de todos los agentes que la componen».