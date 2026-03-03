Taller para el bienestar del profesorado en el CEIP José Alcolea Lacal de Archena

En el CEIP José Alcolea Lacal de Archena continúan apostando por el bienestar del profesorado. Para ello, gracias al trabajo del equipo de bienestar, el aula sensorial y el equipo directivo, pudieron disfrutar de un taller muy especial en el que tuvieron la oportunidad de mejorar su bienestrar, crear de manera cooperativa una bolsa personalizada, compartir risas y momentos divertidos y conectar con su paz interior