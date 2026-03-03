Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taller para el bienestar del profesorado en el CEIP José Alcolea Lacal de Archena / L.O.

En el CEIP José Alcolea Lacal de Archena continúan apostando por el bienestar del profesorado. Para ello, gracias al trabajo del equipo de bienestar, el aula sensorial y el equipo directivo, pudieron disfrutar de un taller muy especial en el que tuvieron la oportunidad de mejorar su bienestrar, crear de manera cooperativa una bolsa personalizada, compartir risas y momentos divertidos y conectar con su paz interior

