Santomera impulsa la ciencia entre los niños

Santomera celebró los días viernes y sábado de la semana pasada la segunda edición de la Feria Científica del municipio, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento y la Sede Permanente de la Universidad de Murcia. Durante toda la jornada del viernes y la mañana del sábado, cerca de 200 investigadores y 35 stands divulgativos convirtieron la localidad en punto de encuentro para la educación, la innovación y el fomento de vocaciones científicas.

La cita, que creció en participación respecto a su primera edición y se enmarcó en la estrategia de Santomera como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, reforzó la apuesta municipal por acercar el conocimiento a la ciudadanía y despertó el interés por la investigación entre los más jóvenes, generando nuevas experiencias formativas y espacios de divulgación.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, inauguró la feria junto al director general de Universidades, Antonio Caballero; el coordinador de Investigación de la Universidad de Murcia, José Tomás Palma Méndez, y María Ángeles Esteban, directora de la Sede Permanente de la UMU.

Impulso a la vocación científica desde edades tempranas

Entre las actividades celebradas el viernes destacó el proyecto ‘Ecostem-looping’, ampliado en esta edición y centrado en fomentar la actividad investigadora en Educación Primaria a través de diez referentes científicos.

Participaron grupos de investigación de la Universidad de Murcia, con más de 130 miembros del personal investigador; del CEBAS-CSIC, que aportó 37 especialistas; y del IMIDA, con 10 profesionales. También estuvieron presentes entidades como el Centro Tecnológico de Medio Ambiente (CETENMA), la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS-IMIB), la Fundación Séneca, Cruz Roja y la Policía Local, entre otros colectivos.

El programa incluyó las ponencias de Ascensión Guardiola González, investigadora del CEBAS-CSIC; Fulgencio Lisón Gil, investigador doctor Saavedra Fajardo de la Universidad de Murcia, quien se adentró en la vida secreta de los murciélagos, y David Ruiz González, investigador científico del CEBAS-CSIC. Asimismo, intervino Pedro Martínez, director de este centro.

La tarde del viernes ofreció además una sesión de microrrelatos científicos, una conferencia sobre fagoterapia impartida por Jonatan Campillo Brocal, ayudante doctor del Departamento de Genética y Microbiología de la Universidad de Murcia, y otra dedicada a las neurotecnologías a cargo de José Miguel Diéguez, investigador predoctoral del Programa de Bioderecho de la UMU, junto a otras propuestas divulgativas.

Ciencia para todas las edades

La programación continuó el sábado con una jornada de gerontogimnasia abierta al público, dirigida por el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Murcia, además de la presentación de los trabajos desarrollados por el alumnado del Bachillerato de Investigación del IES Poeta Julián Andúgar.

Otra de las incorporaciones destacadas fue la I Ruta Científica por Santomera, organizada por la Asociación Patrimonio Santomera, que permitió descubrir el municipio desde una perspectiva histórica y científica.

En la organización y desarrollo de la feria colaboraron, junto al Ayuntamiento de Santomera y la Sede Permanente de la Universidad de Murcia, distintos servicios universitarios como el Servicio de Actividades Deportivas, el Servicio de Psicología Aplicada (SEPA) y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. También participaron las empresas Econex, Gesproga y Babyplant.

Con esta segunda edición, el municipio de Santomera consolidó su compromiso con la transferencia del conocimiento, el impulso del pensamiento crítico y la construcción de una sociedad más preparada, innovadora y conectada con la ciencia.