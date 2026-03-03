Puente de Westminster/Londres: una vía verde sobre el Támesis

En el centro de Londres, el puente de Westminster cruza el río Támesis y conecta dos zonas muy visitadas de la ciudad. Es un lugar por el que pasan miles de personas cada día, tanto londinenses como viajeros, y se ha convertido en uno de los puntos más reconocibles de la capital británica.

El primer puente en este lugar se inauguró en 1750. Hasta entonces, para cruzar el río por aquella zona era necesario utilizar barcazas. Pero esta estructura inicial tuvo problemas de mantenimiento y acabó siendo reemplazada, por lo que e l puente actual se inauguró en 1862 y fue diseñado por el ingeniero Thomas Page. Su estilo neogótico combina con el cercano Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, ya que los detalles que lo adornan son obra de Charles Barry, arquitecto del Palacio. Su color verde característico, además, hace referencia a la Cámara de los Comunes, cuyos asientos son del mismo tono.

Hoy en día se trata de un espacio animado y muy fotografiado. Y no es para menos, ya que desde un extremo se puede obtener una vista directa del Parlamento y del famoso Big Ben, mientras que desde el otro lado se pueden ver la noria London Eye y la orilla sur del Támesis. Asimismo, la zona está bien comunicada y es habitual encontrar artistas callejeros, grupos de turistas y ciclistas compartiendo el espacio.

Visitar el puente tiene sentido incluso si no se es especialmente aficionado a la arquitectura. Es un buen punto para orientarse, hacer fotos y observar la ciudad en movimiento, y es, huelga decirlo, un icono de la ciudad de Londres que ningún viajero se puede perder.

Por último, cabe puntualizar que cruzar el puente a pie permite apreciar detalles que nos podríamos perder en coche, como las farolas y el constante ir y venir de barcos sobre el río, por lo que es recomendable visitarlo a pie.