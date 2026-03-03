Obra de teatro sobre la higiene dental en el CEIP Alfonso X El Sabio de La Unión

Los alumnos de sexto del colegio Alfonso X El Sabio de La Unión han interpretado una obra de teatro sobre higiene bucodental para el resto de compañeros del colegio. Al finalizar la obra, todos los alumnos se han llevado como regalo un cepillo de dientes y una muestra de pasta dentífrica. Todo ha sido posible gracias al programa de salud de la Consejería de Educación.