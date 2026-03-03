Los niños de la Escuela Municipal de Educación Infantil de Fortuna reciben un kit de cepillado dental

Aqualia y el Ayuntamiento de Fortuna celebraron un acto en la Escuela Municipal de Educación Infantil en el que se entregaron 100 estuches de higiene bucodental a los alumnos del centro. La iniciativa contó con la presencia de la concejala de educación, Mercedes Bernal, y del responsable de Aqualia en el municipio, Alejandro Segura.

El obsequio está formado por un kit de cepillado compuesto por un estuche, un cepillo dental infantil y un pequeño reloj de arena que ayuda a controlar el tiempo recomendado de cepillado. Con esta acción, Aqualia busca fomentar hábitos saludables, especialmente la higiene bucodental desde edades tempranas, a la vez que se sensibiliza a los más pequeños sobre el uso responsable del agua durante el cepillado.

Mercedes Bernal y Alejandro Segura con los niños durante el acto.

Durante la visita, los coordinadores y educadores del centro infantil realizaron una breve actividad didáctica para explicar a los niños la importancia de cuidar sus dientes cada día y cómo pueden contribuir al ahorro de agua cerrando el grifo mientras se cepillan.

Esta actuación se enmarca en el compromiso de Aqualia con la educación ambiental y el desarrollo sostenible, promoviendo acciones que acerquen a los niños valores fundamentales relacionados con la salud y el respeto por los recursos naturales.

Aqualia, como empresa gestora del servicio de agua en Fortuna, continúa impulsando iniciativas sociales y educativas que refuerzan su vinculación con el municipio y su apuesta por la concienciación desde la infancia.