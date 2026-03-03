Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados CemopMurcianos en Oriente PróximoAutovía del bancalCárcel ViejaPolvo saharianoTiempo en Murcia
instagramlinkedin

Pequenoticias

Los niños de la Escuela Municipal de Educación Infantil de Fortuna reciben un kit de cepillado dental

Aqualia y el Ayuntamiento celebran un acto en el que explican a los niños la importancia de cuidar sus dientes y cómo ahorrar agua

Los pequeños con su kit de cepillado de dientes.

Los pequeños con su kit de cepillado de dientes. / AQUALIA

L.O.

Aqualia y el Ayuntamiento de Fortuna celebraron un acto en la Escuela Municipal de Educación Infantil en el que se entregaron 100 estuches de higiene bucodental a los alumnos del centro. La iniciativa contó con la presencia de la concejala de educación, Mercedes Bernal, y del responsable de Aqualia en el municipio, Alejandro Segura.

El obsequio está formado por un kit de cepillado compuesto por un estuche, un cepillo dental infantil y un pequeño reloj de arena que ayuda a controlar el tiempo recomendado de cepillado. Con esta acción, Aqualia busca fomentar hábitos saludables, especialmente la higiene bucodental desde edades tempranas, a la vez que se sensibiliza a los más pequeños sobre el uso responsable del agua durante el cepillado.

Mercedes Bernal y Alejandro Segura con los niños durante el acto.

Mercedes Bernal y Alejandro Segura con los niños durante el acto.

Durante la visita, los coordinadores y educadores del centro infantil realizaron una breve actividad didáctica para explicar a los niños la importancia de cuidar sus dientes cada día y cómo pueden contribuir al ahorro de agua cerrando el grifo mientras se cepillan.

Esta actuación se enmarca en el compromiso de Aqualia con la educación ambiental y el desarrollo sostenible, promoviendo acciones que acerquen a los niños valores fundamentales relacionados con la salud y el respeto por los recursos naturales.

Noticias relacionadas

Aqualia, como empresa gestora del servicio de agua en Fortuna, continúa impulsando iniciativas sociales y educativas que refuerzan su vinculación con el municipio y su apuesta por la concienciación desde la infancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents