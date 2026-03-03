Direcmur / Innovaedum
Innovaedum X presenta sus microexperiencias educativas
L.O.
Las X Jornadas Innovaedum, que se celebrarán en 14 de marzo en el Teatro Circo de Murcia, ya ha presentado sus microexperiencias educativas. Se trata de ‘Los Guardianes del Planeta’, del CEIP Carthago; ‘Risas y Tizas... Creando Equipo’, del CEIP Gloria Fuertes; ‘Nogueractúa’, del CEIP Francisco Noguera; ‘Entramos Cantando’, del CEIP Ángel Zapata; ‘Aula Sensorial’, del CEIP Nicolás de las Peñas; ‘Boxeo Escolar’, del CEIP Vicente Medina, y ‘De la NASA a la Algaida’, del CEIP Nª Sra. de la Fuensanta. También han presentado el vídeo oficial, que se puede ver en el canal de Youtube del CEIP Federico de Arce.
