Encuentro entre distintas generaciones en el CEIP Nuestra Señora de Loreto

Como cada año, los alumnos del CEIP Nuestra Señora de Loreto realizaron una de sus visitas a la residencia de mayores Lozar, de Santiago de la Ribera, para compartir experiencias, pasar un rato y animar a los mayores con su música. Este año, además de llevarles tarjetas navideñas con las que felicitarles las fiestas, los acompañaron con el coro de las emociones, recordando villancicos tradicionales.

Esta actividad intergeneracional lleva realizándose ya 10 años. Incluso en la época de pandemia visitaron a los mayores y cantaron desde el exterior para que pudieran verlos desde las ventanas.

Se trata de una actividad de voluntariado que no puede acabar, en la que los mayores cuentan sus historias, sus experiencias en la vida y acogen a los alumnos con los brazos abiertos.

Este año ha sido especial, señalan desde el centro, porque hace unos días recibieronuna visita inolvidable. En esta ocasión y haciendo un gran esfuerzo, los mayores han devuelto la visita. Así, contaron su experiencia de vida, pasando un rato entrañable con los alumnos.

Basilio, Juan Ignacio, Ángel, Miguel, Pepita, Guadalupe, Antonia y Adolfina relataron cómo fue su infancia y cómo se ganaron la vida. Ahora son, un poquito más, parte de la familia del centro.