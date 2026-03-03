¿Qué es la discalculia?

Dentro de los trastornos del aprendizaje encontramos aquellos que hacen referencia a las dificultades que el alumnado puede tener con respecto a las matemáticas. El artículo de hoy lo vamos a centrar en la problemática de la discalculia.

Entendemos por discalculia un conjunto de dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas asociadas a dificultades con el cálculo: sentido numérico, memorización y realización de operaciones aritméticas, y a problemas con el razonamiento matemático y las operaciones lógicas en la resolución de problemas. Estas dificultades provocan que el alumno tenga un rendimiento académico matemático por debajo de lo esperado para su edad, haciendo que su nivel de competencia curricular en la materia de matemáticas esté, al menos, un par de cursos académicos por debajo de su nivel de escolarización. La edad para detectar un problema de discalculia está entre los seis y ocho años pero muchas veces el diagnóstico se retrasa hasta la llegada a la Secundaria. Otra característica del trastorno suele ser que en el resto de materias, que no se utilizan números, el alumno mantiene un nivel acorde a su edad.

Este trastorno del aprendizaje puede condicionar la autoestima del alumno, confundiendo estas dificultades con problemas de capacidad intelectual, cuando ambas variables no tienen por qué correlacionar. Así, el alumno acaba huyendo de las materias de ciencias, manteniendo un comportamiento reactivo tanto con el profesorado como con las propias asignaturas, pero esta actitud es un sistema de supervivencia que le sirve para salvaguardar su autoconcepto. El alumno no es vago, ni está desmotivado, ni tiene por qué ser conflictivo, su reacción es de huida ante la ansiedad que le provoca el mundo de los números.

Para corroborar que un alumno tiene un trastorno del aprendizaje derivado de discalculia existen una serie de pruebas que los orientadores educativos utilizan para dicha detección. Entre estas pruebas y actividades, destacamos:

EVAMAT. Son cuadernillos de recogida de información relativa a la competencia matemática básica y suponen una valoración de las capacidades matemáticas. Cada cuadernillo mide el nivel de competencia curricular en el ámbito matemático. Van del 0 AL 8. Miden aspectos como: numeración; cálculo; geometría y medida; información y azar; resolución de problemas.

Entrevistas con tutor, profesor de matemáticas y familia. La información a aportar por estos agentes será sobre su nivel de competencia curricular tanto de las matemáticas como del resto de materias. La familia aportará datos para un análisis evolutivo del alumno y los posibles antecedentes familiares (otros miembros de la familia que también estén afectados por dicha dificultad). Los niños con discalculia llevan un rendimiento bajo en matemáticas desde los primeros años de Primaria.

Valorar la capacidad intelectual. Las escalas Wechsler arrojarán datos significativos del CI del alumno y se han de valorar algunas de las pruebas donde suelen puntuar bajo. Estas son: aritmética, dígitos, letras y números, claves, cubos y rompecabezas.

Descartar dislexia. Algunas veces la discalculia correlaciona con dificultades lectoescritoras derivadas de dislexia. Podemos utilizar las pruebas PROLEXIA o PROLEC. Con el análisis de la lectura y escritura del alumno concluiremos si existe una dislexia además de la discalculia.

Noticias relacionadas

Es importante un diagnóstico temprano para que la evolución del alumno sea favorable.