Diego Saavedra Fajardo viaja desde el pasado con motivo del 50 aniversario del CEIP Saavedra Fajardo

Con motivo del 50 aniversario del CEIP Saavedra Fajardo se está realizando en este centro un proyecto interdisciplinar que permite al alumnado conocer la historia, valorar el patrimonio cultural y emocional de su localidad y del ilustre personaje de Algezares que da nombre a su centro.

El proyecto arrancó el primer día de clase, cuando irrumpió un misterioso personaje que parecía haber viajado a través del tiempo. Este personaje leyó un antiguo escrito en el que se indica un lugar en el que fue enterrado un antiguo cofre que encierra documentación importante a transmitir al alumnado.

Este cofre se encuentra cerrado por dos candados y una combinación secreta de 8 dígitos que deberá ser averiguada por el alumnado y que permitirá recuperar la historia del colegio y del pueblo de Algezares.

A lo largo del proyecto, el alumnado descubrirá que este intrigante personaje no es otro que D. Diego Saavedra Fajardo, el pensador y diplomático murciano del siglo XVII que, aunque vivió hace siglos, se presenta como un antiguo alumno imaginario del centro, que regresa simbólicamente para guiarnos en esta misión: cuidar del pasado, valorar el presente y construir juntos el futuro.

Gracias a este hilo, el alumnado de todas las etapas podrá descubrir quién fue Saavedra Fajardo, por qué el colegio lleva su nombre y cómo sus ideas siguen vivas hoy en día: el diálogo, el pensamiento crítico, la palabra frente a la violencia y la importancia del conocimiento.

Todo empieza por el hallazgo de un cofre enterrado junto al huerto que ha sido encontrado por casualidad y en el que se puede leer una inscripción con pistas que permiten descubrir el código que da acceso a la apertura de un candado. El código del candado coincide con la fecha de nacimiento de Diego Saavedra, el 6 de mayo de 1584, (06051584), la cual deberá ser encontrada por el alumnado durante su visita a los sitios más emblemáticos de su localidad: el Santuario de la Fuensanta, la necrópolis romana, la Peña de la Esparteña, el centro de mayores de Algezares…

Dentro del cofre, el alumnado podrá encontrar una carta de D. Diego Saavedra Fajardo en la que le plantea al alumnado un nuevo reto. Su localidad ha cambiado mucho a lo largo de todos estos años y requiere de la ayuda de todos ellos para permitirle conocer cada uno de sus rincones. De esta manera el alumnado podrá dar a conocer a su especial anfitrión todos los encantos de su localidad, así como a todas aquellas personas que puedan interesarse, mediante un mapa interactivo en el que serán incluidos todos sus puntos de interés.

Para finalizar este proyecto, el alumnado, en compañía de D. Diego Saavedra Fajardo, enterrará una cápsula del tiempo que permitirá informar al alumnado del CEIP Saavedra Fajardo del futuro.