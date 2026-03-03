El Colegio Andrés Baquero llena las calles de Murcia dehistoria en su primer desfile de Carnaval

El Colegio Andrés Baquero, el viernes 20 de febrero de 10 a 11 de la mañana, celebró por primera vez un desfile de Carnaval por las calles de Murcia, cercanas al centro, una iniciativa que puso el broche final a su Semana Cultural, que este año ha llevado por título ‘Un paseo por la Historia’.

Durante todo el trimestre, el alumnado —con edades comprendidas entre los 2 y los 12 años— ha trabajado las diferentes etapas históricas a través de proyectos didácticos, talleres creativos y actividades adaptadas a cada nivel educativo. Esta propuesta pedagógica ha permitido a los niños y niñas conocer y experimentar de forma vivencial las principales etapas de la Historia: la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, incorporando referentes femeninos que tradicionalmente no han sido visibles.

El proyecto ha puesto especial énfasis en visibilizar a mujeres que transformaron la historia en todos los ámbitos —científico, cultural, social y político—, fomentando una mirada crítica que promueve la igualdad real entre niñas y niños.

De este modo, se ha trabajado no solo el conocimiento histórico, sino también la reflexión sobre los estereotipos de género y el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en cada época.

Como culminación de este recorrido, el alumnado participó en un desfile, por las calles de Murcia, en el que representaron personajes históricos diversos, tanto masculinos como femeninos, contribuyendo a ofrecer una visión más completa y equitativa del pasado.

Cabe destacar que los disfraces han sido elaborados en el propio centro educativo por las familias y el profesorado, a través de talleres organizados en horario lectivo. Esta iniciativa ha reforzado la colaboración entre escuela y familias, promoviendo la corresponsabilidad y la participación activa en la vida del centro, y convirtiendo el proceso creativo en una experiencia compartida, inclusiva y enriquecedora.

Con esta actividad, el Colegio Andrés Baquero no solo consolida los aprendizajes trabajados en el aula, sino que también impulsa valores como la igualdad de oportunidades, la coeducación, la creatividad, el trabajo en equipo y la convivencia. Este primer desfile de Carnaval supone, además, una apuesta por abrir el centro al entorno y compartir con familias y vecindario una celebración llena de historia, ilusión, diversidad y compromiso con la igualdad.