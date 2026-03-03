Caravaca entrega los Premios Extraordinarios de Educación a los mejores expedientes

En un acto celebrado en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura ‘Emilio Sáez’, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz hacía entrega de los Premios Extraordinarios de Educación, dirigidos a aquellos estudiantes con los mejores expedientes académicos que han finalizado sus estudios en centros de Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas profesionales de música del municipio.

El alcalde José Francisco García fue el encargado de clausurar la entrega de premios, poniendo en valor «el esfuerzo, la constancia, el espíritu de superación y el amor por el estudio que han demostrado los diez alumnos y alumnas premiados, siendo todos ellos un ejemplo para la juventud y para nuestra sociedad en general».

El acto, arropado por familiares y una representación de la Corporación Municipal y la comunidad educativa local, contó, además, con las intervenciones del concejal de Educación, José Fernández; el director del Conservatorio de Música ‘Leandro Martínez Romera’, Raúl Bartomeu, y Alberto García Moreno (Ginés Pérez Chirinos), María Sánchez Chuecos (IES Oróspeda) y Valentina Fernández Sánchez-Ocaña (IES San Juan de la Cruz) en representación de los estudiantes galardonados. La nota musical corrió a cargo del Conservatorio ‘Leandro Martínez Romero’, con Alicia García, Candela Clares, Claudia Marín, Ángela Guillén y Adeli Lorenzo, alumnas del Conservatorio Profesional de Música ‘Leandro Martínez Romero’, que interpretaron las piezas Aragonesa y Habanera de la ópera Carmen de Bizet.

Estos galardones, que cada curso académico convoca el Consistorio caravaqueño, premian la excelencia académica y reconocen públicamente el interés por el estudio y la superación de los jóvenes caravaqueños que consiguen finalizar los estudios en centros del municipio con los expedientes más brillantes.

En la convocatoria correspondiente al curso 2024/2025 han resultado premiados, en la especialidad de Bachillerato de Ciencias y Tecnología, Nerea Burruezo Cañadas, Javier Muñoz Sánchez y Valentina Fernández Sánchez-Ocaña, del IES San Juan de la Cruz, así como María Sánchez Chuecos, del IES Oróspeda, y Paula Marín Alfocea, del IES Ginés Pérez Chirinos.

En la especialidad de Bachillerato de Humanidades fue premiada África de León Rodríguez, del IES San Juan de la Cruz.

En Formación Profesional de Electromecánica de Maquinaria, la distinción fue para Alfonso Sánchez Marín. En Instalaciones Eléctricas y Automáticas fue distinguido Alberto García Moreno, y Alejandro Guerrero Ruíz obtuvo la mejor calificación en la especialidad de Administración y Finanzas. Por último, Celia Marín García se llevó el galardón cursando la Especialidad de Higiene Bucodental. Todos alumnos del IES Ginés Pérez Chirinos.