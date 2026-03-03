Actividad sísmica en el Teide

Son una enorme caldera volcánica de 16 kilómetros de diámetro en el centro de Tenerife, dentro del Parque Nacional del Teide. Se formó tras el colapso de un antiguo edificio volcánico hace cientos de miles de años. Alberga el Teide y presenta llanuras de lava solidificada, rocas erosionadas y más de cien conos volcánicos secundarios.

El archipiélago canario es un territorio de origen volcánico donde la actividad sísmica y volcánica es normal. Además de Tenerife, otras islas como Gran Canaria, El Hierro o La Palma tienen una intensa historia de erupciones. El mayor episodio volcánico del Teide fue la erupción de 1706, que destruyó parte del puerto de Garachico y formó grandes coladas de lava. En La Palma se produjo en 2021 la erupción del volcán Cumbre Vieja, que fue la más larga y destructiva de la isla en los últimos siglos, con 85 días de actividad continua.

Es un enorme volcán en el centro de Tenerife y el pico más alto de España, con 3.715 metros. Es un estratovolcán, con la típica forma cónica y laderas empinadas. Está formado por capas superpuestas de lava solidificada, ceniza y rocas volcánicas acumuladas durante millones de años. En su historia ha sufrido tanto erupciones explosivas (emitiendo ceniza, gases y fragmentos de roca) como erupciones efusivas (con coladas lentas de lava).

Es un volcán submarino situado entre Tenerife y Gran Canaria. Su base se encuentra a unos 2.000 metros de profundidad en el océano y tiene una altura de aproximadamente 500 metros, por lo que su cima está a unos 1.500 metros bajo el nivel del mar. Se formó por sucesivas acumulaciones de lava procedente de fisuras del fondo oceánico que crearon una enorme estructura bajo el agua. Aunque está sumergido, es una de las zonas con mayor actividad sísmica del archipiélago canario.

En las últimas semanas, el volcán Teide, en la isla de Tenerife en Canarias, ha tenido una gran actividad sísmica que ha llamado la atención de los científicos y los residentes de la isla, y ha activado los sistemas de vigilancia volcánica. Desde principios de febrero se han producido miles de pequeños terremotos, llamados «enjambres sísmicos», bajo las Cañadas del Teide, la gran caldera volcánica sobre la que se sitúa el volcán. Según los científicos, se trata de movimientos y procesos geológicos normales y no hay riesgo de erupción inminente. Además, el pasado jueves se registró un terremoto de magnitud 4.1 con epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo el mar entre Tenerife y Gran Canaria, en una zona conocida como Volcán de Enmedio.