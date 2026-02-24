Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Boom dronesDespido ColungaCrimen HalloweenVirgen FuensantaSello coche
instagramlinkedin

Las X Jornadas Innovaedum completan cartel con KUVE y Vivi Math Teacher

Se celebrarán el 14 de marzo en el Teatro Circo de Murcia

La cantante murciana Kuve

La cantante murciana Kuve / L.O.

L.O.

Las X Jornadas Innovaedum, que se celebrarán el 14 de marzo en el Teatro Circo de Murcia, ya tienen el cartel completo con los dos nuevos ponentes que presentaron la semana pasada: KUVE, cantante, y Vivi Math Teacher, influencer y profesor de Matemáticas.

Los dos nuevos ponentes se unen a Lauri Math Teacher, Javier Urra, Javier Albares, Rosa Liarte, José Ramón Gamo y Pedro García Aguado.

Noticias relacionadas

Aún es posible inscribirse gratis a través del CPR, con el código 0813.

Cartel de las X Jornadas Innovaedum

Cartel de las X Jornadas Innovaedum / L.O.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents