Las X Jornadas Innovaedum completan cartel con KUVE y Vivi Math Teacher

Las X Jornadas Innovaedum, que se celebrarán el 14 de marzo en el Teatro Circo de Murcia, ya tienen el cartel completo con los dos nuevos ponentes que presentaron la semana pasada: KUVE, cantante, y Vivi Math Teacher, influencer y profesor de Matemáticas.

Los dos nuevos ponentes se unen a Lauri Math Teacher, Javier Urra, Javier Albares, Rosa Liarte, José Ramón Gamo y Pedro García Aguado.

Aún es posible inscribirse gratis a través del CPR, con el código 0813.