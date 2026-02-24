Unicef reconoce a los nuevos centros referentes en educación en derechos de la infancia en la Región

La Región de Murcia cuenta con 18 centros referentes en educación en derechos de infancia, 3 más que en la anterior edición, por lo que cerca de 7.400 alumnos y alumnas y más de 700 docentes pertenecen ya a comunidades educativas comprometidas con llevar a la práctica los derechos de infancia en su vida escolar diaria

Este reconocimiento como Unicef reconoce a los nuevos centros referentes en educación en derechos de la infancia en la Regióno Centros Referentes en Educación en Derechos de Infancia es un distintivo otorgado por Unicef España a aquellos centros escolares en nuestro país que impulsan y defienden los derechos de la infancia a través de la educación, y que ya son 286.

Los centros que han recibido el reconocimiento por primera vez en la Región han sido el CCE Virgen del Pasico, el CCE Pasico II de Torre-Pacheco y el CEIP Luis Costa de Murcia. Otros cinco —CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Albudeite, CEIP de Prácticas María Maroto de Murcia, CEIP Severo Ochoa de San Javier, Colegio San Agustín de Fuente Álamo y CEIP Virgen de las Maravillas de Cehegín— lo han renovado.

Nuevos centros

Los nuevos centros se suman a la red de centros referentes en la Región, de la que forman parte el CEIP La Arboleda, el CEIP Andrés Baquero, el IES Licenciado Francisco Cascales, el CEIP Alejandro Valverde y el Colegio Herma de Murcia, el CEIP La Cruz de El Esparragal en Murcia, el CEIP Obispos García Ródenas de Bullas, el CEIP Luis Calandre de Cartagena, el IES SANJE de Alcantarilla y el CEIP Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra.

Carolina Olivares, presidenta de Unicef Murcia, trasladó su agradecimiento y felicitaciones tanto a los nuevos centros referentes como a los que han renovado el reconocimiento y animó a otros centros educativos de la Región que ya están trabajando para avanzar en el proceso para lograrlo en la nueva convocatoria.

La entrega de estos reconocimientos se celebró en un acto organizado por Unicef Murcia en colaboración con el CEIP Virgen de las Maravillas de Cehegín y el apoyo del Ayuntamiento de Cehegín. Estuvo presidido por Carmen María Zamora Párraga, secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia; Alicia del Amor Galo, alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Cehegín; Carolina Olivares Serrano, presidenta de Unicef Comité autonómico de Murcia, y María Jesús Delgado Torres, directora del CEIP Virgen de las Maravillas de Cehegín.

Además, asistieron todos los equipos directivos de todos los Centros Referentes de la Región de Murcia, así como otras autoridades y representantes del ámbito educativo y social.

El acto tuvo lugar en el Centro Cultural Adolfo Suarez de Cehegín, y al finalizar la entrega de diplomas el alumnado del CEIP Virgen de las Maravillas ofreció una actuación al público asistente.