Cultivo Una Rosa Blanca

José Martí

Cultivo una rosa blanca

en junio como en enero

para el amigo sincero

que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca

el corazón con que vivo,

cardo ni ortiga cultivo;

cultivo la rosa blanca.

Cuán difícil es, a veces,

no devolver el agravio,

no contestar a la palabra que nos ofende.

Si lo hacemos,

nos quedamos enganchados en la pelea

e incitamos a que nos sigan retando,

a seguir devolviendo el agravio.

Ignorar las palabras hirientes

hace que tu corazón no albergue venganza

y puede que disuada al otro

de seguir ofendiendo.

Bien es cierto que, ante una agresión física

o ante insultos reiterados y humillantes,

tenemos que protegernos

y también defendernos.

Buscar ayuda y hablar de lo que nos pasa

es una buena manera de protegernos.

Pues a la violencia no tenemos que

responder con violencia,

sino con inteligencia.

Con una rosa blanca,

blanco oro,

blanca sábana que me arropa,

blanca calma,

blanca sonrisa,

blanco papel que recoge mis sentimientos.

Ropa blanca,

corazón sereno

que no responde a quien agrede.

Pues no ofende quien quiere,

sino quien puede.

Silencio blanco

que protege el alma,

que mantiene el equilibrio interior,

donde yo soy mi dueña,

donde solo entra

a quien yo le abro la puerta.

Blanca bandera,

blanca paz,

blanco camino,

blanca rosa.

Blanco humo,

blanco perro,

blanco cabello sabio,

blanca existencia serena.