RIMACUENTOS, PARA DIVERTIRNOS MIENTRAS TE LOS CUENTO
Rosa blanca
Mayte Muñoz-Fortuny
Cultivo Una Rosa Blanca
José Martí
Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero
para el amigo sincero
que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo;
cultivo la rosa blanca.
Cuán difícil es, a veces,
no devolver el agravio,
no contestar a la palabra que nos ofende.
Si lo hacemos,
nos quedamos enganchados en la pelea
e incitamos a que nos sigan retando,
a seguir devolviendo el agravio.
Ignorar las palabras hirientes
hace que tu corazón no albergue venganza
y puede que disuada al otro
de seguir ofendiendo.
Bien es cierto que, ante una agresión física
o ante insultos reiterados y humillantes,
tenemos que protegernos
y también defendernos.
Buscar ayuda y hablar de lo que nos pasa
es una buena manera de protegernos.
Pues a la violencia no tenemos que
responder con violencia,
sino con inteligencia.
Con una rosa blanca,
blanco oro,
blanca sábana que me arropa,
blanca calma,
blanca sonrisa,
blanco papel que recoge mis sentimientos.
Ropa blanca,
corazón sereno
que no responde a quien agrede.
Pues no ofende quien quiere,
sino quien puede.
Silencio blanco
que protege el alma,
que mantiene el equilibrio interior,
donde yo soy mi dueña,
donde solo entra
a quien yo le abro la puerta.
Blanca bandera,
blanca paz,
blanco camino,
blanca rosa.
Blanco humo,
blanco perro,
blanco cabello sabio,
blanca existencia serena.
- El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad
- Una mítica discoteca de Águilas dejará de existir para convertirse en un parking de caravanas
- Hasta diez veces por encima del nivel de plomo permitido en los cultivos del Campo de Cartagena
- Un aparatoso accidente con dos heridos obliga a cortar el tranvía tras el derbi Murcia-Cartagena
- El tranvibús seduce a los estudiantes murcianos y supera los 300.000 viajeros: 'No tengo el estrés de perder el bus y tener que esperar
- De 32 a 144 euros: El sello del coche sube hasta un 344% en Cartagena
- La Región de Murcia, la segunda Comunidad con peor dominio del inglés
- El Real Murcia se carga a Adrián Colunga y busca a su tercer entrenador del curso