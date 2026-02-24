Necesidades básicas y rendimiento académico

Uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo es que el alumnado alcance unos conocimientos, entendidos en la actualidad como competencias clave, que le capacite para vivir en sociedad y progresar profesionalmente, luchando al mismo tiempo por evitar el fracaso, el absentismo y el abandono escolar. La finalidad es lograr que el alumnado consiga mantener, a lo largo de toda su escolaridad, un rendimiento académico adecuado para poder, en definitiva, titular y conseguir como mínimo el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Y para conseguir este cometido, una de las variables clave es que el alumnado tenga cubiertas sus necesidades básicas. Así pues, los conceptos de rendimiento académico y de necesidades básicas están unidos de forma directa.

Siguiendo las ideas de Pizarro (1985), el rendimiento académico es una medida de las capacidades respondientes o indicativas, que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido, como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El rendimiento académico es una constatación de los saberes y conocimientos que un alumno va alcanzando durante su progreso por las distintas etapas educativas.

Por su parte, la UNESCO entiende por necesidades básicas aquellas condiciones mínimas indispensables para tener un nivel de vida decente: comida adecuada, techo, ropa y servicios comunitarios. Incluyen también necesidades relacionadas con los derechos humanos, la participación en las decisiones colectivas y un trabajo remunerado. Uno de los autores más destacados sobre el estudio de las necesidades es Abraham Maslow y su teoría de la pirámide de necesidades. Maslow establecía una jerarquía de necesidades, desde las más básicas, en su base, hasta las más complejas, en su cúspide. Donde las inferiores han de ser satisfechas para poder proseguir y alcanzar las de rango superior. Estas necesidades son las siguientes, en orden de importancia básica:

Nivel base. Necesidades fisiológicas: alimentación, sueño.

Necesidades fisiológicas: alimentación, sueño. Segundo nivel. Necesidades de seguridad: protección, cuidados, hogar.

Necesidades de seguridad: protección, cuidados, hogar. Tercer nivel. Necesidades de afiliación: amistad, afecto.

Necesidades de afiliación: amistad, afecto. Cuarto nivel. Necesidades de reconocimiento: respeto, éxito.

Necesidades de reconocimiento: respeto, éxito. Quinto nivel. Necesidades de autorrealización: creatividad, capacidad de resolver problemas.

Como podemos intuir, ningún menor podrá tener un rendimiento académico adecuado si sus necesidades de base, de segundo y tercer nivel no están cubiertas. Un alumno que no duerme lo suficiente, que está mal alimentado, que vive en un ambiente familiar precario sin protección ni cuidados adecuados, su capacidad para rendir académicamente quedará en un segundo plano, pues su nivel basal y psicológico no serán los idóneos para poder concentrarse en el estudio.

En las aulas, observamos alumnos con sintomatología depresiva y ansiosa en la que priman los cuidados psicológicos a los educativos. Y nuestras escuelas e institutos cada vez se ven más desbordados con esta casuística. La espera para conseguir una cita en los centros de Salud Mental se prolonga demasiado y algunos de nuestros discentes acaban recurriendo a comportamientos autolíticos como mecanismo de redimir sus dolores emocionales, pues el dolor físico, en muchos casos, es menos intenso que el malestar psicológico. Urge una revisión a nivel nacional de esta situación y mejorar, entre otras cuestiones, la coordinación entre las familias, el sistema de salud y el educativo.