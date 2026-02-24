Dinosaurio gigante en el Sahara

Un equipo de paleontólogos ha descubierto en el desierto del Sahara, en Níger, una nueva especie de dinosaurio carnívoro al que han llamado Spinosaurus mirabilis, que significa «lagarto de espinas maravilloso». Creen que este animal vivió hace unos 95 millones de años, en el Cretácico (el último período de los dinosaurios), y que alcanzaba unos 13 metros de largo y 6 toneladas de peso, situándose entre los mayores dinosaurios depredadores conocidos. Los restos encontrados son huesos de la cabeza, donde se aprecia una llamativa cresta a modo de cuerno arqueado y un hocico alargado. Se trata de un hallazgo muy importante en paleontología, pues es la primera especie de espinosaurio identificada en más de un siglo y, además, replantea la idea de que estos dinosaurios eran nadadores marinos, pues los restos se encontraron en sedimentos en el Sahara.

CARACTERÍSTICAS DEL ‘MIRABILIS’

Era un enorme dinosaurio carnívoro con varias adaptaciones únicas. El cráneo presenta una cresta de medio metro de longitud, en forma de espada cimitarra, y posiblemente colorida en vida, que los científicos creen que servía para exhibición visual y

comunicación social, más que para luchar. Su hocico es alargado y tiene dientes cónicos entrelazados que actuaban eficazmente como una trampa para pescar. Y se cree que su estructura corporal sería robusta y con una vela dorsal prominente, similar a otros espinosaurios.

"MARAVILLOSO"

El hallazgo del Spinosaurus mirabilis acaba de ser publicado en la revista Science, aunque las excavaciones comenzaron en el año 2019 y continuaron hasta 2022. Este dinosaurio es la segunda especie descubierta del género Spinosaurus desde que Spinosaurus aegyptiacus fue descrita por primera vez en 1915 a partir de restos en Egipto. El nombre mirabilis, que significa «maravilloso» o «asombroso» en latín, hace referencia a lo inusual de sus características anatómicas, incluida la cresta craneal y la configuración dental.

LUGAR DEL HALLAZGO

Los fósiles se hallaron en el yacimiento de Jenguebi, ubicado en el Sahara central (Níger), una región remota e inhóspita, sin carreteras ni asentamientos permanentes. Las rocas que contienen los restos pertenecen a antiguos ambientes fluviales donde corrían ríos interiores hace unos 95 millones de años.

Este entorno terrestre contradice la hipótesis tradicional de que los espinosaurios fueran animales completamente acuáticos en mares costeros, mostrando que el Spinosaurus mirabilis cazaba en aguas poco profundas de ríos.

COMPARACIÓN CON DINOSAURIOS SIMILARES

Spinosaurus mirabilis pertenece a los espinosaurios, un grupo de dinosaurios bípedos y carnívoros conocidos por sus hocicos alargados y dientes afilados adaptados para capturar peces. Su pariente es el Spinosaurus aegyptiacus, una de las especies más icónicas de dinosaurios carnívoros, cuyos fósiles se descubrieron en 1915. Otro de los dinosaurios famosos, en este caso un carnívoro terrestre, es el Tyrannosaurus rex, también bípedo y de tamaño gigante, con la cabeza enorme y potente mandíbula capaz de triturar huesos.