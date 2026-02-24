Dibujos y relatos para celebrar la fraternidad

La Casa de Cultura ‘Emilio Sáez’ de Caravaca acogía la entrega de premios de los concursos de dibujo y relatos convocados por la concejalía de Educación del consistorio caravaqueño y la asociación Unidad y Fraternidad

La fraternidad es el afecto y el vínculo entre hermanos o entre quienes se tratan como tales; este valor es sinónimo de hermandad, amistad y camaradería. Así lo han entendido los niños y jóvenes que han participado en los concursos convocados para celebrar el ‘Día de la Fraternidad’. Los trabajos presentados a través de diferentes centros educativos del municipio o enviados directamente por sus autores, como es el caso de los relatos, fueron valorados por el jurado compuesto por socios de Unidad y Fraternidad.

Unos 300 dibujos, seleccionados por el profesorado de los centros educativos del municipio, participan en esta VII edición del concurso y permanecieron expuestos durante la pasada semana en el Salón de actos de la Casa de Cultura.

La finalidad de estos concursos es celebrar el Día de la Fraternidad teniendo en cuenta que este valor es un compromiso que favorece el desarrollo humano de los pueblos, sin aislar en la incertidumbre del futuro a las clases más débiles, sin excluir a otras del bienestar y sin crear nuevas formas de pobreza. «La fraternidad, como categoría política, – añaden desde la organización del concurso – salvaguarda los derechos de los ciudadanos y el acercamiento de las instituciones a la ciudadanía». Por otra parte, subrayan que «la fraternidad permite a las personas que son iguales en su esencia, dignidad, libertad y en sus derechos fundamentales, participar de formas diferentes en el bien común de acuerdo con su capacidad, su plan de vida, su vocación, su trabajo o su carisma de servicio».

En el concurso de dibujo, en la categoría de Educación Infantil, la ganadora fue Marta Cantero Blázquez (CEIP El Salvador), seguida de Sergio Durán García (CEIP Cervantes) y Luis Gaber Sylbester (CEIP Valle del Quípar).

En primer ciclo de Educación Primaria, se llevó el primer premio Lucía Martínez García (CEIP Cervantes), mientras que el segundo y tercer premio fueron para José Lozano Mata y Ángela Pintor Contreras, ambos alumnos del CC Ntra. Sra. de la Consolación, respectivamente. También se entregaron dos accesit que recayeron en Elyna Parra González (CEIP Virgen de la Candelaria – Barranda) y Camila Paola Gómez Peña (CEIP Basilio Sáez).

En la categoría segundo ciclo de Educación Primaria, el primer puesto fue para Valeria Sánchez Ferrez (CEIP Cervantes), seguida de Mía López Lucas (CEIP La Santa Cruz), y Javier Sánchez López (CEIP El Salvador). También se entregó un accesit para Liz María Carboso Leal (CEIP San Francisco).

En la modalidad de tercer ciclo de Educación Primaria, la ganadora fue Marta Sánchez Caro (CEIP La Santa Cruz), seguida de Álvaro Martínez García y Sergio Martínez García, ambos del CEIP Cervantes.

Por último, en la categoría de Educación Especial, la victoria fue para Gabriel Alejandro Illescas, seguido de Charlie Jessica Thompson y Ángel Dimitrov Angelou. Todos del CEE Ascruz.

Categoría relatos

En el certamen de relatos, categoría primero y segundo de la ESO, el primer premio fue para Cuando aprendimos a ser hermanos, de Pedro Martínez Sánchez, del IES Ginés Pérez Chirinos. También se entregó un accésit, que fue para Investigación número 12, de Aitana Simón Tripiana, que cursa sus estudios en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación.

Por último, en la categoría de 3º y 4º de la ESO, el primer premio fue para Más allá del latido, de Inés Giménez López. También se entregaron cuatro accésit que fueron a parar a Ninguna catástrofe puede derrumbar un hogar, de Ángela Martínez-Carrasco Abril; La foto, de Pau Simón Tripiana; Gélida, el corazón de las montañas, de Javier García Oller; y Lapisdurum, de Irene Bernal Martínez. Todos los premiados de esta categoría cursan sus estudios en el colegio Nuestra Señora de la Consolación.

Es importante fomentar valores como el de la fraternidad, que fomentan la unidad entre los pueblos, y no hay mejor manera de hacerlo entre los más pequeños que con concursos de relatos y dibujos, que no solo sirven para fomentar los valores, sino que también fomentan su creatividad, todo de una forma divertida que les invita a ejercer el pensamiento crítico y ayuda a desarrollar mejores futuros ciudadanos.