El Colegio Salzillo de Molina de Segura celebra su 50 Aniversario con distintas actividades

Con motivo del 50 Aniversario del Colegio Salzillo, desde el centro se han organizado diferentes eventos destinados al alumnado, a las familias, a antiguos alumnos y profesores, así como a la sociedad de Molina de Segura.

El Colegio Salzillo inició su andadura el 4 de octubre de 1976. Sus fundadores, Luis Cases Larrosa y Caridad de Lara Fernández, veían de esta forma cumplido su sueño después de mucho trabajo y esfuerzo e iniciaban este proyecto con la ilusión puesta en su numerosa familia y en atender las necesidades educativas de Molina de Segura en esos momentos.

El centro comenzó con autorización para dos líneas de Preescolar y EGB y su crecimiento y aceptación en la sociedad molinense fueron rápidos y constantes.

Hoy en día se trata de un centro ya de sobra consolidado que acoge a 1.200 alumnos de distintas etapas, desde Educación Infantil hasta Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

En su Proyecto Educativo señalan que la misión del centro es «educar personas ejemplares» que sepan desenvolverse en la vida. Su visión es «ser un referente educativo a nivel nacional», y sus valores se basan en «vocación, innovación y compromiso».

Es todo eso lo que han querido plasmar en las diferentes actividades programadas por el aniversario.

Todos los alumos del centro iniciaron en octubre una Unidad de indagación (’Un sueño hecho realidad’), un proyecto de investigación sobre el colegio, sobre cómo ha evolucionado la sociedad en Molina de Segura hasta nuestros días a nivel cultural, económico, etc. Los resultados de este trabajo se plasmarán en una Exposición (’50 Años cumpliendo sueños’) que estará disponible en el colegio a partir de marzo y que se podrá visitar. El centro aprovechará todos estos eventos para invitar a abuelos, familias y amigos.

Las actividades han sido agrupadas en cinco categorías, que identifican los valores y la dedicación del centro molinense. Son las siguientes: talento en las Fiestas del colegio en marzo; innovación en abril; familia en mayo, valores, especialmente la alegría y la amistad, en junio, y solidaridad en septiembre y octubre.

Con el talento buscan «sacar a la luz las capacidades de cada alumno para que las conozca, las desarrolle y las ponga al servicio de los demás».

La innovación pretende «desarrollar la creatividad, la visión de futuro, el buen hacer y la apertura a lo nuevo para desarrollar el pensamiento crítico y creativo de nuestros alumnos».

Con la familia buscan «poner en valor el papel fundamental de la familia en la educación de nuestros alumnos y fomentar la colaboración estrecha con ellos».

Durante la categoría valores se dotará «a los alumnos de principios éticos o cualidades que orienten su vida para conocer y desenvolverse en este mundo complejo lleno de interacciones».

Por último, en la fase de solidaridad se buscará «desarrollar la capacidad de ponernos en el lugar del otro y ser sensibles a las necesidades de los demás».

Noticias relacionadas

Entre las actividades destacadas se encuentra la jornada educativa ‘Desafíos de la educación en el siglo XXI’ MUDEM, que tendrá lugar el 13 de marzo. l 4 de octubre se realizará la Marcha Solidaria, y el 15 de octubre tendrá lugar la clausura del 50 Aniversario en el Teatro Villa de Molina. En junio se realizará un ecuentro con antiguos profesores, y en septiembre, con antiguos alumnos.