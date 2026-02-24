Carrera Solidaria en el Colegio Hispania: Uniendo Deporte y Solidaridad

El próximo 27 de febrero, el Colegio Hispania de Cartagena llevará a cabo su esperada XIII Carrera Solidaria.

Esta jornada especial destaca por la unión entre deporte, convivencia y solidaridad, elementos que se entrelazan para fomentar valores esenciales entre todos los participantes.

Este año, la carrera se enmarca dentro de una colaboración con la Fundación Vicente Ferrer, una organización dedicada a mejorar la educación de niños y niñas en India.

Al participar en esta carrera, los asistentes no solo tendrán la oportunidad de disfrutar de una intensa jornada deportiva, sino que también contribuirán a cambiar vidas y generar un impacto positivo en comunidades que enfrentan dificultades significativas.

El evento, que se desarrollará a lo largo de toda la mañana, prevé reunir a estudiantes, padres y docentes, quienes se unirán con el propósito común de apoyar los proyectos educativos impulsados por la Fundación.

Este enfoque solidario refuerza la idea de que el deporte puede ser un motor de cambio social, educando en valores como la empatía, el compromiso y la responsabilidad hacia los demás.

Los interesados en colaborar tienen diversas opciones, por un lado pueden optar por adquirir un dorsal solidario mediante un donativo mínimo de 2 euros, que será recogido por los tutores del centro educativo durante las semanas previas a la carrera.

Además, existe la opción del dorsal 0 quienes deseen contribuir sin participar físicamente podrán realizar un donativo y recibir un dorsal como símbolo de su apoyo a esta causa solidaria.

La vitalidad de este evento se ve realzada también por la participación de otros colegios de CECE Murcia, quienes se suman a esta causa solidaria, creando un sentido de comunidad y fortaleciendo la red de apoyo mutuo entre instituciones educativas.

La XIII Carrera Solidaria del Colegio Hispania es, en definitiva, un reflejo del compromiso de la comunidad educativa por formar individuos conscientes y solidarios. Con cada paso dado en la carrera, no solo se promoverá el deporte y la convivencia, sino que se estará contribuyendo a construir un futuro más justo y equitativo para aquellos que más lo necesitan.