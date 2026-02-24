Un carnaval diferente en el CEIP San Félix de Cartagena: Educación, naturaleza y patio escolar

El CEIP San Félix de Cartagena ha celebrado este curso un Carnaval diferente, apostando por una propuesta educativa innovadora que transforma la tradicional salida de pasacalles por el barrio en una experiencia pedagógica integral basada en talleres, aprendizaje al aire libre y convivencia entre alumnado de distintas edades.

Durante los días previos, el centro vivió un ambiente festivo y creativo con pequeñas acciones diarias que implicaron a todo el alumnado: complementos y peinados divertidos, mochilas decoradas y rostros maquillados fueron anticipando la celebración final del carnaval, fomentando la participación, la imaginación y el sentido de pertenencia al grupo.

El martes 17 de febrero tuvo lugar la jornada principal, concebida desde un enfoque pedagógico y comunitario. Lejos del formato tradicional de pasacalles, el CEIP San Félix desarrolló una escuela abierta y activa, organizada en torno a talleres al aire libre y espacios educativos compartidos que favorecieron la interacción entre alumnado de diferentes niveles y el aprendizaje cooperativo.

La jornada se inició con una asamblea de organización y convivencia, seguida de la distribución de grupos internivelares que permitieron la colaboración entre los alumnos de distintas edades. Posteriormente, el alumnado participó en diversos talleres: elaboración de máscaras, batucada, actividades motrices como cariocas, juegos cooperativos, discoteca activa y propuestas bilingües, todas ellas desarrolladas en el patio y espacios abiertos del centro.

Entre todas las propuestas, el taller de cariocas destacó por la gran acogida entre el alumnado, convirtiéndose en uno de los espacios más dinámicos y participativos de la jornada. Este taller se desarrolló a partir de material autoconstruido por los propios estudiantes, siguiendo el modelo pedagógico de educación física basado en la creación de materiales y la experimentación motriz impulsado por el doctor Antonio Méndez. La elaboración y posterior utilización de las cariocas permitió integrar creatividad, coordinación, ritmo y expresión corporal, favoreciendo un aprendizaje significativo y sostenible a través de recursos accesibles y reutilizables.

Asimismo, el equipo de inglés del centro, junto con la lectora de lengua extranjera, dinamizó un taller bilingüe especialmente diseñado para el carnaval, en el que el alumnado participó en juegos comunicativos, dinámicas musicales y pequeñas situaciones de interacción oral en lengua inglesa. Esta propuesta se enmarca en la línea de internacionalización del centro y se alinea con los proyectos Erasmus+ y eTwinning en desarrollo, reforzando la dimensión europea del aprendizaje y promoviendo una educación abierta, intercultural y conectada con otros contextos educativos.

Este planteamiento responde a un modelo de Aula Nómada y aprendizaje en el entorno, alineado con los principios de la Red Española de Educación Física en la Naturaleza (REEFNAT), que promueve el uso pedagógico de los espacios exteriores, el movimiento y la vivencia corporal como ejes del aprendizaje. El carnaval se convirtió así en una oportunidad para desarrollar competencias sociales, artísticas, motrices y lingüísticas en un contexto lúdico y significativo.

La experiencia ha puesto de manifiesto el valor de transformar las celebraciones escolares en situaciones de aprendizaje reales, donde la creatividad, la convivencia y la actividad física se integran en un proyecto educativo coherente con una escuela abierta al entorno y a la comunidad.

El CEIP San Félix reafirma con iniciativas como esta su compromiso con una educación innovadora, inclusiva y conectada con la naturaleza, demostrando que el carnaval puede ser, además de una fiesta, una auténtica experiencia de aprendizaje compartido.