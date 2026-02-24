Aladino y la lámpara maravillosa: Uso responsable de los talentos

Cada persona guarda en su interior una lámpara tan mágica como simbólica, la cual no siempre brilla a primera vista, pero está ahí: en forma de inteligencia, sensibilidad, creatividad, liderazgo, capacidad de escucha o perseverancia y muchas cualidades más. El cuento de Aladino y la lámpara maravillosa nos invita a reflexionar sobre qué hacemos cuando descubrimos ese poder interior.

Aladino es un joven común que, casi por azar, encuentra una lámpara capaz de invocar a un genio todopoderoso. De pronto, todo cambia. Lo que antes parecía inalcanzable se vuelve posible y alcanzable. Pero el verdadero desafío no es obtener poder, sino administrarlo con prudencia. El genio concede deseos, pero no enseña a elegirlos sabiamente. Esa responsabilidad recae en quien sostiene la lámpara, Aladino.

Este detalle es clave en el aprendizaje educativo. El talento, por sí mismo, no garantiza madurez. Un estudiante con grandes capacidades puede utilizarlas para crecer o para alimentar su ego, puede compartir lo que sabe o utilizarlo para humillar o incluso convertirse en referente positivo o en figura dominante. El talento es neutro, es la ética quien le da dirección.

En el aula, este cuento permite trabajar la conciencia del don personal, algo parecido a la película Encanto.

Con los niños podemos hacer una dinámica que consiste en pedirles que identifiquen una habilidad propia y reflexionen cómo pueden ponerla al servicio de la clase. El alumno que escribe bien puede ayudar en la redacción de proyectos, quien tiene facilidad para explicar puede apoyar a compañeros que necesiten refuerzo y quien posee habilidades deportivas puede fomentar el trabajo en equipo.

Es importante enseñar que el talento no elimina el esfuerzo. En ocasiones se cree que quien tiene facilidad no necesita practicar. Sin embargo, incluso Aladino debe aprender a usar su nueva realidad con inteligencia. Sin disciplina, los dones se diluyen. La práctica constante transforma una capacidad natural en una herramienta sólida.

En casa, este cuento puede abrir conversaciones profundas. Los padres pueden preguntar: «¿Qué crees que se te da bien?» y luego añadir: «¿Cómo puedes usarlo para hacer el bien?». Este simple diálogo orienta la autoestima hacia la responsabilidad. No se trata solo de descubrir talentos, sino de comprender su propósito.

Además, la historia enseña que el poder mal gestionado puede perderse. Cuando la lámpara cae en manos equivocadas, el equilibrio se rompe. Esto permite abordar con adolescentes temas como el uso responsable de la tecnología, la influencia social o el liderazgo en redes digitales. Tener alcance no implica tener criterio, ambos deben ir de la mano.

El verdadero aprendizaje de este cuento es que nuestros talentos no son únicamente para beneficio individual. Son oportunidades para contribuir y colaborar. Cuando comprendemos que nuestras capacidades pueden iluminar el camino de otros, la lámpara deja de ser un objeto de poder y se convierte en símbolo de servicio.

La grandeza no está en tener un genio que obedezca, sino en elegir deseos que construyan un mundo más justo y solidario.