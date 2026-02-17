Las X Jornadas Innovaedum presentan a sus dos nuevos ponentes: Lauri Math Teacher y Javier Urra

Las X Jornadas Innovaedum se celebrarán el 14 de marzo en el Teatro Circo de Murcia para celebrar una exitosa década en la que este espacio de encuentro y aprendizaje para docentes comprometidos con la innovación educativa se ha terminado de consolidad como un referente en la comunidad educativa.

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles sobre el evento. Y es que la semana pasada se dieron a conocer los dos nuevos ponentes que participarán en el décimo aniversario. Se trata nada menos que de Lauri Math Teacher, influencer y profesora de Matemáticas, y Javier Urra, psicólogo forense, divulgador y coautor del libro Salud mental y bienestar emocional en la escuela.

Ambos aportarán su experiencia en las Jornadas, sumándose así a los ponentes previamente anunciados: Javier Albares, experto en neurofiología clínica; Rosa Liarte, innovadora educativa; José Ramón Gamo, neuropsicólogo especialista en TDAH y Pedro García Aguado, intervencionista familiar.

Innovaedum X están organizadas por Direcmur y el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR), con Anaya como patrocinador. Además, colaboran Ayuntamiento de Murcia, La Caixa, Edelvives, Serunión, Ahijó Extraescolares, Óptica Luper, Azarbe, Laimprenta, Ícono, Fibranet, CARM y La Opinión.

Cabe recordar que es posiber inscribirse gratis a través del CPR, con el código 0813.