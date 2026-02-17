Regresan los ‘Peque Sábados’ con el objetivo de promover la igualdad y la inclusión

El Ayuntamiento de Blanca retoma los ‘Peque Sábados’, los espacios culturales para promover la igualdad y la inclusión en los niños con el objetivo de impulsar, mediante la diversión y la creatividad, comportamientos alternativos a la violencia, tal y como anunció la semana pasada la concejala de Servicios Sociales, Ángela Ruiz.

Esta iniciativa, que se enmarca en el Plan de Igualdad para la prevención de la violencia Infantil y el acoso y tiene como destinatarios a niños entre 5 y 12 años, se inició el pasado sábado, 14 de febrero, en el Centro Cultural Miguel Á. Fernández Abenza con el Taller crea tu superhéroe.

Estas propuestas continuarán en Blanca el sábado 14 de marzo con el Taller pinta tu planeador. El Taller decora tu cesta de Pascua se desarrollará el miércoles 8 de abril a partir de las 17.00 horas,. y el Taller decora tu armónica, el sábado 16 de mayo. Por su parte, en el Centro Social de la Estación se llevará a cabo el Taller dejando huella el sábado 25 de abril. Todos los talleres, excepto el del 8 de abril, se llevarán a cabo de 11.00 a 13.00 horas y tienen carácter gratuito.

Mediante estas actividades, que desarrollará la Asociación Asokultura, se pretende favorecer la convivencia entre iguales y crear un ambiente en el que los menores se sientan cómodos para expresar sus inquietudes a través del arte.

Estos espacios culturales cuentan con el apoyo del Ministerio de Igualdad, Secretaria de Estado de igualdad y contra Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables y en colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.