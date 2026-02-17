Las redes sociales en la infancia y adolescencia

La noticia de estos días en la que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba una medida legislativa destinada a transformar el funcionamiento de las plataformas digitales en España, a través de medidas como la futura prohibición del acceso a redes sociales para los menores de 16 años, con el objetivo de reforzar la protección de la infancia en el entorno digital, ha puesto el foco mediático en la necesidad de regular las redes sociales a edades tempranas.

Podemos definir redes sociales como plataformas digitales y sitios web que permiten a los usuarios conectarse, interactuar, crear comunidades e intercambiar información (fotos, vídeos, mensajes) en tiempo real. Una de las características comunes a estas plataformas es que suelen ser gratuitas, lo que les hace expandirse con facilidad.

Se dividen principalmente en horizontales y verticales. Las primeras son aquellas cuya comunidad es generalista y los usuarios no están definidos por una temática o actividad concreta. Algunas de estas plataformas son Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok. Y las verticales o redes sociales temáticas son un tipo de red social que se caracteriza por estar especializada en un determinado tema o actividad, como Linkedin, Tinder o Badoo.

La pregunta legítima que podemos hacernos al respecto de las redes sociales y los adolescentes es si es necesaria una regulación de estas para el uso en menores.

Sin ser científicamente rigurosos, tan solo con la visión intuitiva que produce trabajar en el ámbito educativo con adolescentes, lo que observamos día a día en el aula y en los centros educativos es que parte de la proliferación del acoso escolar se produce, tanto de inicio como de mantenimiento, a través de las redes sociales. Mi estancia en varios centros educativos de Secundaria me lleva a la conclusión de que la tónica se repite. Y cuando pregunto a mis compañeros y compañeras orientadoras, la respuesta es similar: las redes sociales están en medio o son la causa principal de algún tipo de agresión y/o de acoso escolar. Y con respecto a la autolisis, también encontramos, al investigar, que existen foros dentro de las redes sociales donde se incentiva a las menores a autolesionarse con tips y trucos para que no las pillen.

Siendo algo más rigurosos, dentro de la literatura científica, encontramos artículos como el de Pagador Otero y Llamas Salguero (2014), que indican que un «problema que se destaca es la llamada ciberadolescencia precoz. Los adolescentes que conocen y saben de todo, pero que a la vez se encuentran perdidos en un mundo que alberga un sinfín de problemas y no tienen a nadie que les enseñe cómo desenvolverse y qué uso tienen que hacer de las tecnologías».

Por otro lado, una investigación realizada por un equipo de las universidades Rey Juan Carlos y Pontificia Comillas, con una muestra de 676 alumnos de Secundaria y Bachillerato, concluye que el 98,5% reconoce una necesidad funcional y emocional de permanecer conectado. Únicamente un 3,85% afirma no utilizar redes sociales. Del estudio se desprende que las edades más vulnerables van de los 14 a los 16.

Ansiedad, sintomatología depresiva, acoso escolar son conceptos vinculados a las redes sociales y la adolescencia. Se hace necesaria una revisión de la actual situación.