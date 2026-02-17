El Plan Foresta llega al CEIP Juan de la Cierva de Casillas para plantar nuevo arbolado en el centro

El Plan Foresta, impulsado por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia, que dirige José Guillén, llevó a cabo una nueva acción de plantación de arbolado que, en esta ocasión, se desarrolló en el CEIP Juan de la Cierva, en la pedanía de Casillas. Así, este colegio se ha sumado a esta iniciativa que tiene por objetivo duplicar la masa verde del municipio y fomentar la concienciación ambiental y el respeto por el entorno entre los murcianos.

Durante la jornada, los propios escolares colaboraron en la plantación de distintos ejemplares de moreras y naranjos, con ayuda de los técnicos del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia. Así, con la plantación del CEIP Juan de la Cierva, el Plan Foresta ya ha contribuido a la plantación de 36.479 árboles de 119 especies.

Además, los pequeños recibieron sus insignias de ‘Guardianes de los árboles’, distintivo que concede el Ayuntamiento de Murcia a todos los escolares que participan en esta iniciativa, tras recibir formación en torno a los beneficios de la vegetación en zonas urbanas y han decorado con cintas de colores los nuevos árboles del colegio.

Esta iniciativa municipal contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proteger el medio ambiente. «El Plan Foresta busca duplicar la masa forestal e involucrar a la sociedad y a todos los colectivos, en especial a los más pequeños, para que entiendan, aprendan y difundan la importancia del cuidado del medioambiente», explicó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

El Plan Foresta, puesto en marcha en 2017 por el Ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, es un proyecto de participación social que pretende involucrar a toda la sociedad murciana, en colaboración con los diferentes colectivos, asociaciones de jóvenes, de mujeres, de mayores, centros educativos, clubes deportivos y asociaciones medioambientales, en el gran objetivo de duplicar la masa forestal del municipio, al tiempo que inculca, desde todos los ámbitos, la importancia del respeto por el medio ambiente. Una de sus principales líneas de actuación son las plantaciones en colegios y escuelas infantiles para contribuir al fomento de la conciencia ecológica desde edades tempranas, para lo que se trabaja en colaboración con la concejalía de Educación y Atención a la ciudadanía.

Así, la iniciativa ha realizado más de 2.500 plantaciones en espacios verdes y centros educativos de todo el municipio, involucrando a los más pequeños en el cuidado de la naturaleza, lo que ha supuesto la mitigación de más de 7.200.000 kilos de CO2 a la atmósfera.

«El Plan Foresta tiene un doble objetivo: acercar a nuestros niños a la naturaleza y concienciarles sobre el impacto positivo que los árboles tienen en nuestras ciudades. Además, los beneficios de la plantación de árboles son innumerables, como la mejora de la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y el aumento de la biodiversidad», explicó Guillén.