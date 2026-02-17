El pescador y el pez dorado: Moderación en los deseos

En una sociedad donde constantemente se nos invita a querer más, más objetos, más reconocimiento, más éxito, detenernos a reflexionar sobre nuestros deseos se vuelve casi un acto de conciencia. No siempre es fácil distinguir entre lo que realmente necesitamos y aquello que simplemente aprendimos a anhelar por comparación o impulso. Por eso, cuentos tradicionales como El pescador y el pez dorado siguen teniendo una fuerza sorprendente en la educación emocional y ética de niños y adultos.

En esta historia, un humilde pescador libera a un pez mágico que le ofrece concederle cualquier deseo. El hombre, sencillo y agradecido, no pide nada. Sin embargo, al contarle la experiencia a su esposa, ella comienza a exigir cada vez más: primero una casa mejor, luego riquezas, después poder, y finalmente convertirse en soberana absoluta del mar. En cada deseo concedido no haya serenidad, sino más y más ambición. Al final, todo desaparece y regresan a su vieja choza, como si el cuento quisiera recordarnos que lo que no nace de la gratitud difícilmente puede sostenerse en el tiempo.

Ahora bien, este cuento no nos invita a rechazar el deseo, porque desear forma parte de nuestra naturaleza humana. El deseo es una fuerza que nos impulsa a salir de la quietud y a proyectarnos hacia el futuro. El deseo sano nos impulsa a crecer, fijar metas y encontrar sentido. El problema surge cuando pierde equilibrio y se convierte en ansiedad, alimentada por la comparación o el vacío interior.

En el cuento, la esposa del pescador no logra disfrutar nada de lo que obtiene, cada logro pierde valor en el instante mismo en que lo alcanza. Esta actitud refleja una profunda sensación de insatisfacción, esa idea constante de que nada es suficiente.

Cuando comenzamos a medir nuestro valor por lo que poseemos y no por lo que somos, dejamos de apreciar lo que ya tenemos y vivimos atrapados en la carencia, siempre enfocados en lo que falta en lugar de reconocer lo que ya está presente en nuestra vida.

Aprender a distinguir entre deseo saludable y desmedido implica preguntarnos si lo que queremos nace de un crecimiento auténtico o de la necesidad de validación. Esta reflexión puede trabajarse tanto en la escuela como en casa.

Los niños y adolescentes crecen en un entorno donde las comparaciones son constantes: quién tiene el teléfono más nuevo, quién obtiene las mejores notas o quién recibe más reconocimiento, entre otros muchos ejemplos que podríamos añadir. Este cuento permite abrir un diálogo sobre la satisfacción interior. ¿Qué ocurre cuando solo valoramos lo que nos falta? ¿Por qué a veces, aun alcanzando algo que queríamos mucho, la alegría dura tan poco?

Un ejercicio que puede acompañar esta reflexión consiste en invitar a los alumnos a elaborar dos listas: en la primera, hay que escribir aquello que desean alcanzar y en la segunda, aquello que ya tienen, disfrutan y les genera bienestar. Al comparar ambas, suele producirse que toman conciencia de que la lista de lo que ya poseen suele ser más amplia y valiosa de lo que imaginaban.

Y en casa podemos compartir cada noche algo que haya ocurrido durante el día, favoreciendo la comunicación. Este hecho tan sencillo ayuda a mantener la atención en lo valioso y evita dejarnos absorber por la rutina o la monotonía del día a día.

Se trata, en esencia, de aprender a habitar el presente. Amigos, salud, familia, oportunidades de aprendizaje… realidades cotidianas que, por su constancia, pueden volverse invisibles a nuestros ojos. Este sencillo ejercicio no solo cultiva la gratitud, sino que transforma nuestra manera de mirar: nos desplaza de la sensación de carencia a la conciencia de abundancia, de lo que falta a lo que ya nos sostiene y da verdadero sentido a la vida.

Noticias relacionadas

También es importante abordar la idea del límite. En el cuento, el pescador siente una incomodidad cada vez que regresa al mar a pedir otro favor. Su conciencia parece advertirle que algo no está bien. Educar en la moderación es enseñar a escuchar esa voz interior que distingue entre crecimiento sano y ambición desmedida.