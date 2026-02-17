‘Los peque recicladores’ recogen 42.196 kilos de vidrio

El Gobierno regional, en colaboración con Ecovidrio, clausuró la semana pasada la campaña ‘Los Peque Recicladores’ con un balance al alza, ya que se han recuperado 42.196 kilogramos de envases de vidrio, superando los 40.000 kilos alcanzados en la edición anterior, y con una participación de 46 centros de Primaria y más de 11.900 escolares.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó durante el acto de entrega de premios que «el compromiso de nuestros escolares y centros educativos es un ejemplo inspirador para toda la sociedad», y destacó que este tipo de iniciativas «refuerzan la conciencia medioambiental desde edades tempranas, clave para un futuro más sostenible».

El acto, celebrado el miércoles en el salón de actos de la Consejería de Medio Ambiente, contó con la participación de la secretaria autonómica y del gerente de zona de Ecovidrio, Manuel Sala, además de representantes y escolares de los centros premiados.

La campaña, desarrollada desde el 1 de octubre al 30 de noviembre, incluyó un concurso entre los colegios participantes para incentivar la recogida selectiva de envases de vidrio y la difusión de hábitos responsables en el entorno educativo y familiar. Para apoyar el reto, en las inmediaciones de los centros se instaló y decoró un contenedor verde con la imagen de la campaña, personalizado con el nombre de cada colegio.

Los centros competían en tres categorías según el número de alumnos matriculados en Primaria, con un premio de 1.000 euros por categoría para el colegio con mejor resultado global (recogida de vidrio por alumno, acciones de comunicación e iniciativas ambientales).

En la categoría A, de más de 300 alumnos, el ganador fue el CEIP Fulgencio Ruiz de San Javier; en la categoría B, entre 170 y 300 alumnos, se impuso el CEIP Bahía de Mazarrón; y en la categoría C, de menos de 170 alumnos, el primer puesto fue para el CEIP Nuestra Señora de la Salud de Alcantarilla.

De forma paralela, la campaña impulsó la iniciativa ‘Los Peque Voluntarios’, que reconoció a las diez mejores propuestas de sensibilización y difusión del reciclaje de vidrio con cheques de 100 euros destinados a material escolar o deportivo. Entre los centros premiados figuran, en distintos periodos, el CEIP San Juan de las Águilas (Águilas),b (Cehegín), CEIP Nuestra Señora de la Asunción (Alcantarilla), CEIP Bahía de Mazarrón (Mazarrón), CEC San Pedro Apóstol (San Pedro del Pinatar), CEIP El Rubial (Águilas) y el Colegio Samaniego (Alcantarilla).

La campaña es fruto de la colaboración del Gobierno regional con Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro y único SCRAP especializado que gestiona la recogida selectiva de envases de vidrio en España, promoviendo la economía circular con el compromiso de administraciones, empresas y ciudadanía.

Noticias relacionadas

Como señaló la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, «el vidrio se recicla al cien por cien y se utiliza para fabricar nuevos envases de forma indefinida sin perder sus propiedades», y el reciclaje de vidrio contribuye a evitar el crecimiento de los vertederos, reduce emisiones de CO2, ahorra energía y disminuye la extracción de materias primas, con beneficios directo para el entorno.