¿Por qué necesitamos más ‘Frases Mayúsculas’?

A menudo subestimamos el poder de una frase corta, pero en el ecosistema de un centro educativo, las palabras adecuadas pueden ser el salvavidas de un alumno o el cimiento de una convivencia sana. El pasado martes se abrió el plazo para la quinta edición del concurso ‘Frases Mayúsculas’ en la Región de Murcia, y más allá del trámite administrativo o la noticia de calendario, estamos ante una oportunidad de oro para escuchar qué tienen que decir nuestros jóvenes cuando se les da el altavoz adecuado.

Esta iniciativa, coordinada por el Observatorio para la Convivencia Escolar, no es un proyecto aislado, sino que se nutre de un tejido de colaboración mucho más profundo donde la educación emocional y la seguridad caminan de la mano.

Lo verdaderamente valioso de este certamen reside en su capacidad para transformar el pensamiento abstracto en arte tangible y permanente.

El premio no es una medalla guardada en un cajón o un diploma que acumula polvo, sino la pintura de un mural con la frase ganadora en los propios muros del centro. Que un estudiante vea su eslogan impreso en vinilo o pintado a gran escala no es un simple reconocimiento estético; es un recordatorio diario de que su voz tiene peso y el poder de transformar el espacio físico que habita, convirtiendo los muros, que a veces separan, en puentes de entendimiento.

Sin embargo, para que un alumno sea capaz de sintetizar un mensaje contra el acoso o a favor de la autoestima, primero debe comprender los límites y las consecuencias de sus actos.

El concurso abarca desde la etapa de Infantil hasta la Formación Profesional, reconociendo que la construcción de la identidad y el respeto al prójimo no tienen edad.

Al incentivar la creación de mensajes que fomenten la confianza propia, se está atacando la raíz de muchos problemas de salud mental que florecen en la adolescencia.

En una era de comparaciones constantes en redes sociales, donde el juicio ajeno es implacable, fomentar la asertividad desde el aula es una urgencia pedagógica.

El plazo para participar termina el 6 de marzo, y el reto está ahora en manos de los docentes, los estudiantes y toda la comunidad educativa.

No se buscan frases de manual o eslóganes vacíos sacados de internet, sino palabras que nazcan de la realidad del patio, enriquecidas por las reflexiones compartidas en las charlas sobre seguridad y respeto.

Si una sola de estas frases, iluminada por el trabajo previo de concienciación, logra que un estudiante se sienta menos solo al cruzar la puerta del centro educativo, el concurso ya habrá cumplido su misión. Porque, al final del día, las «mayúsculas» de este certamen no están en el tamaño de la letra, sino en la grandeza del mensaje y en la red de apoyo que todos, desde el profesor hasta el agente de policía, ayudamos a tejer.