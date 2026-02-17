Un equipo de científicos ha descubierto que los maniotas, habitantes de la remota península de Mani en el sur de Grecia, conservan una herencia genética sorprendentemente intacta desde hace más de 1.400 años. En particular, sus linajes paternos apenas han cambiado en todo ese tiempo. Este hallazgo demuestra que se trata de una de las poblaciones europeas más aisladas, y abre nuevas puertas para investigar cómo la historia demográfica influye en la genética humana.

Una ‘cápsula del tiempo’ biologica

Los maniotas descienden mayoritariamente de grupos locales de habla griega que habitaban la región antes de la Edad Media, que se mezclaron muy poco con grupos llegados después. Los científicos compararon el ADN de maniotas actuales con el de restos humanos antiguos. El estudio mostró que el ADN de los ascendientes paternos se mantiene casi intacto desde antes de las grandes migraciones medievales. En cambio, el ADN materno presenta una mayor diversidad, señal de contactos esporádicos con diversas regiones mediterráneas a lo largo de los siglos.

Los genomas antiguos

Las muestras proceden de huesos y dientes recuperados en excavaciones en Grecia, los Balcanes y otras zonas del Mediterráneo, y fechados mediante técnicas como el radiocarbono.

Radiocarbono

Es un método utilizado para conocer la edad de restos orgánicos, como huesos, dientes o madera. Se basa en el carbono-14, un elemento químico radiactivo presente en todos los seres vivos, que se desintegra a un ritmo constante. Midiendo cuánto carbono-14 queda, los científicos pueden calcular cuántos años han pasado desde la muerte.

Los maniotas

Son los habitantes de la península de Mani, una región montañosa y escarpada en el sur del Grecia. La península está rodeada por el mar Jónico y presenta relieves muy abruptos. Su territorio incluye montañas, cañones y costas rocosas. Estos factores limitaron durante siglos los movimientos de grandes poblaciones externas y dificultaron la comunicación con el resto de la región del Peloponeso. Su aislamiento geográfico ha contribuido a que los maniotas conserven características culturales y genéticas únicas.

Noticias relacionadas

Otros grupos aislados

Los sámi del norte de Noruega y Suecia viven en zonas muy remotas del Ártico y mantienen linajes genéticos únicos. En Pakistán, los Kalash han conservado rasgos antiguos gracias a su aislamiento en los valles montañosos de la cordillera de Hindu Kush. Los tuvanos, en Siberia, cerca de Mongolia, también tienen poca mezcla con otros grupos. Otros ejemplos son los pueblos indígenas de América, como los Surui en la Amazonía brasileña, los Basotho de Lesotho (un pequeño país montañoso en el sur de África), o los Inuit de Canadá.