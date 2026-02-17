‘MAE-Teatro Victoria’ une artes escénicas y educación con obras de teatro y residencias

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes apoya el programa de mediación ‘MAE-Teatro Victoria’ del Ayuntamiento de Blanca, que une cultura y educación y que contará con representaciones de compañías profesionales de artes escénicas, residencias artísticas, formación para docentes y representaciones de escolares.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, participó junto al alcalde de Blanca, Ángel Pablo Cano, en la reunión de lanzamiento de este programa e indicó que «MAE-Teatro Victoria’ lleva el teatro a las aulas como recurso educativo y lleva a los escolares al teatro para disfrutar y protagonizar las artes escénicas».

Esta iniciativa formativa y cultural, que se desarrollará durante este curso y el siguiente, se espera que llegue a casi 1.200 alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Antonio Molina, del Colegio La Milagrosa, del CEIP Virgen del Pilar, del Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Segura y del Centro de Educación para Adultos.

La programación escénica incluye las obras Bobo, de Periferia Teatro; El principito, de Teatro Silfo; Equipo de locomoción, de La Aye Cia; y De mujeres y brujas. La Celestina, de El Aedo Teatro.

Asimismo, el Teatro Victoria de Blanca acogerá también una muestra con las obras teatrales desarrolladas por los alumnos en los distintos centros educativos.

Por último, cabe resaltar que el teatro albergará residencias en las que las compañías realizarán ensayos abiertos y talleres creativos para el público.