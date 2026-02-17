El CEIP San Félix de Cartagena impulsa una jornada de ‘plogging’ y convivencia

El alumnado de 3.º, 4.º y 6.º de Educación Primaria del CEIP San Félix de Cartagena participó recientemente en la actividad mensual del proyecto internacional Aulas Nómadas, correspondiente al mes de febrero, bajo el lema ‘Plogging en la ciudad: ¡Cuidar la ciudad es cuidar de todos!’.

Un total de 40 escolares, con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, se desplazaron a un bancal agrícola situado en el entorno natural próximo al centro educativo, junto a la zona de Las Casas del Chorli. Este espacio rústico se convirtió en una auténtica aula al aire libre donde el alumnado desarrolló una experiencia de aprendizaje activo vinculada a la sostenibilidad, la actividad física y el compromiso cívico.

La jornada se enmarcó dentro de la propuesta internacional ‘Plogging na cidade’, iniciativa compartida con centros educativos de España y Portugal que promueve la práctica de ejercicio físico al tiempo que se cuida el entorno mediante la recogida de residuos. Durante la salida, el alumnado realizó tareas de observación del entorno, recogida selectiva de residuos y clasificación de los mismos en diferentes categorías, fomentando así la conciencia ambiental y la responsabilidad ciudadana desde edades tempranas.

Además del componente medioambiental, la actividad incorporó un destacado carácter comunitario y cultural. Como gesto de convivencia y enriquecimiento intercultural, la madre de uno de los alumnos participantes obsequió al grupo con dulces árabes tradicionales, generando un momento de encuentro y diálogo que puso en valor la diversidad cultural presente en la comunidad educativa.

La experiencia permitió trabajar competencias clave del currículo, tales como la competencia personal, social y ciudadana, la conciencia y expresión cultural, así como la competencia en sostenibilidad y el aprendizaje activo en el medio natural. Asimismo, se reforzó la importancia del entorno cercano como recurso educativo y la necesidad de implicar a la comunidad en la construcción de una ciudadanía responsable.

Esta experiencia se alinea con los principios de la Red Estatal de Educación Física en la Naturaleza (REEFNAT), colectivo profesional que promueve en España un modelo educativo activo y al aire libre basado en la calidad educativa, la sostenibilidad y la seguridad en el medio natural.

Esta red impulsa la cooperación entre docentes y centros para fomentar el aprendizaje en contacto directo con el entorno y desarrollar hábitos de vida saludables y responsables con la naturaleza.

El CEIP San Félix continúa así consolidando su participación en proyectos educativos internacionales que apuestan por metodologías activas, el aprendizaje al aire libre y la educación en valores, fortaleciendo el vínculo entre escuela, entorno y comunidad.

La actividad fue documentada a través de un reportaje fotográfico que será difundido en medios digitales y redes educativas como muestra del compromiso del centro con la educación ambiental, la cooperación y la formación integral del alumnado.