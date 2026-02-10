El viento envidioso

Mi árbol pequeño, de Antonio García Teijeiro.

Mi árbol tenía

sus ramas de oro.

Un viento envidioso

robó mi tesoro.

Hoy no tiene ramas

Hoy no tiene sueños

mi árbol callado

mi árbol pequeño.

Todos, alguna vez, hemos sentido envidia:

por un juguete, por la suerte de un compañero,

por aquello que brilla en manos ajenas.

Miramos lo que tienen los demás

y, sin darnos cuenta,

creemos que siempre poseen más.

¡Qué injusto parece el mundo, a veces!

Pero mientras nuestros ojos se quedan

en el de al lado,

se nos escapa la belleza de lo que ya

habita en nuestras manos.

La envidia, en el fondo,

es solo un susurro del corazón

que nos muestra aquello que anhelamos.

Podemos escucharla sin culpa,

y convertirla en impulso,

en fuerza para crecer,

sin apagar la luz del otro.

Porque quedarse atrapado en la envidia

es vivir bajo una tormenta constante.

Mejor es mirar la vida con gratitud,

disfrutar lo hermoso,

y caminar con esfuerzo

Noticias relacionadas

hacia nuestros propios sueños.