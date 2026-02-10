Rimacuentos, para divertirnos mientras te lo cuento
El viento envidioso
Mayte Muñoz Fortuny
Mi árbol pequeño, de Antonio García Teijeiro.
Mi árbol tenía
sus ramas de oro.
Un viento envidioso
robó mi tesoro.
Hoy no tiene ramas
Hoy no tiene sueños
mi árbol callado
mi árbol pequeño.
Todos, alguna vez, hemos sentido envidia:
por un juguete, por la suerte de un compañero,
por aquello que brilla en manos ajenas.
Miramos lo que tienen los demás
y, sin darnos cuenta,
creemos que siempre poseen más.
¡Qué injusto parece el mundo, a veces!
Pero mientras nuestros ojos se quedan
en el de al lado,
se nos escapa la belleza de lo que ya
habita en nuestras manos.
La envidia, en el fondo,
es solo un susurro del corazón
que nos muestra aquello que anhelamos.
Podemos escucharla sin culpa,
y convertirla en impulso,
en fuerza para crecer,
sin apagar la luz del otro.
Porque quedarse atrapado en la envidia
es vivir bajo una tormenta constante.
Mejor es mirar la vida con gratitud,
disfrutar lo hermoso,
y caminar con esfuerzo
hacia nuestros propios sueños.
