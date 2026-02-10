El Teatro Circo acogerá la X edición de las Jornadas Innovaedum

La pasada semana tuvo lugar la presentación de las X Jornadas Innovaedum, que serán toda una celebración tras una exitosa década en la que este espacio de encuentro y aprendizaje para docentes comprometidos con la innovación educativa se ha consolidado. La décima edición se celebrará el próximo sábado 14 de marzo en el Teatro Circo de la ciudad de Murcia.

Y, como no podía ser de otra manera, para esta edición tan especial, Innovaedum contará con ponentes de calidad que expondrán distintos puntos de vista sobre la educación. Se irán dando a conocer poco a poco, pero de momento se han confirmado cuatro: Javier Albares, experto en neurofiología clínica; Rosa Liarte, innovadora educativa; José Ramón Gamo, neuropsicólogo especialista en TDAH,y Pedro García Aguado, intervencionista familiar.

Esta edición de Innovaedum, como es habitual, contará asimismo con las microexperiencias de éxitos educativos de distintos centros de la Región de Murcia, que ya pueden presentarse.

Presentación con Rubén Escavy, María del Carmen Balsas, Belén López y Francisco José López .

En la presentación estuvieron la directora general de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, María del Carmen Balsas; el presidente de la Asociación de Directivos de Centros Escolares de Educación Infantil y Primaria de Murcia (Direcmur), Rubén Escavy; la concejala de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López y el director del Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia, Francisco José López Villalba.

La jornada está organizada por Direcmur y el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR), con Anaya como patrocinador. Además, colaboran Ayuntamiento de Murcia, La Caixa, Edelvives, Serunión, Ahijó Extraescolares, Óptica Luper, Azarbe, Laimprenta, Ícono, Fibranet, CARM y La Opinión.

El encuentro está destinado a docentes, que se pueden inscribir gratis a través del CPR, con el código 0813.