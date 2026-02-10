Direcmur / Innovaedum
Reconocimiento a la Excelencia Europea: Entrega de Diplomas eTwinning al Ceip La Cruz de Totana
Los alumnos de cuarto de Primaria reciben los diplomas del Sello eTwinning Europeo de Calidad por el proyecto ‘Enviro-discoverers’
L.O.
El alumnado de cuarto de Primaria (grupos A, B y C) del CEIP La Cruz, de Totana, fue el gran protagonista en el reciente acto de entrega de los diplomas del Sello eTwinning Europeo de Calidad. Este prestigioso reconocimiento, que certifica que el proyecto cumple con los estándares más altos de colaboración e innovación en toda Europa, premia el excelente trabajo realizado el curso pasado en el proyecto internacional ‘Enviro-discoverers: uniting for our nature’ (’Descubridores del medioambiente: unidos por nuestra naturaleza’). A través de esta iniciativa, los estudiantes colaboraron estrechamente con compañeros de otros países, superando fronteras lingüísticas y geográficas para investigar y proponer soluciones a los retos medioambientales actuales, demostrando que el aprendizaje competencial y la conciencia ecológica son pilares fundamentales de su formación.
Este galardón se suma a la consolidada trayectoria del centro en la red educativa europea. Gracias a la calidad pedagógica de los últimos proyectos y al esfuerzo del profesorado, el colegio ha sido distinguido con el título oficial de ‘Colegio eTwinning’ (’eTwinning School’). Este sello de excelencia lo sitúa como referente en el uso de herramientas digitales, seguridad en la red y metodologías colaborativas. Es un reconocimiento a nivel institucional para colegios que son líderes en participación e inclusión digital a través de la realización de proyectos de colaboración entre docentes europeos.
Lejos de detenerse, el centro continúa trabajando en nuevos proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de múltiples y variadas temáticas, reafirmando de esta manera su compromiso de educar a ciudadanos europeos responsables, conectados y comprometidos con el futuro del planeta.
