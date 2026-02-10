Realizan la entrega de los premios del concurso escolar ‘Cuidando la mar’

El acto de entrega de premios del Concurso de Dibujo ‘Cuidando la mar’, una iniciativa dirigida a los alumnos del programa Ecoescuelas Litorales, organizado conjuntamente por el Club Náutico de Águilas y el Ayuntamiento de Águilas, y que cuenta además con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de la localidad, se celebró hace unas semanas.

El certamen, concebido para fomentar la conciencia medioambiental a través de las artes plásticas, ha puesto el foco en la importancia de proteger el entorno natural y, de manera especial, el medio marino.

Los trabajos presentados por los escolares destacaron por su creatividad y sensibilidad, reflejando paisajes del litoral aguileño y escenas de la biodiversidad marina que caracteriza a la zona. El acto estuvo presidido por la concejala de Educación, Francis Gallego, y la concejala de Igualdad, Elena Casado, quienes estuvieron acompañadas por el director del Club Náutico de Águilas, Pedro Juan Pérez‑Castejón. Durante la ceremonia, las autoridades destacaron el valor educativo del programa y la implicación de los centros participantes.

Los alumnos galardonados en esta presente edición han sido: Izan García Romero, del CEIP Urci; Ariadna Piñoneros Prada, del CEIP San Juan de las Águilas; Ariadna López Campoy, del CC Carlos V, y Triana Aranga Ángel, del CEIP Urci.

El Club Náutico de Águilas y el Ayuntamiento agradecieron la participación de todos los centros y estudiantes, así como la colaboración de la Cofradía de Pescadores, reafirmando su compromiso con la educación ambiental y la protección del patrimonio natural del municipio.