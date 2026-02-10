Donde la prevención se convierte en educación

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Víctor J. Navarro

Hay trabajos que no siempre hacen ruido, pero que sostienen silenciosamente lo más importante: la infancia, la adolescencia y el futuro que estamos construyendo entre todos. Durante años, la figura del agente tutor ha trabajado desde la cercanía, la prevención y la educación, muchas veces lejos del foco. Hoy, por suerte, ese trabajo empieza a ser cada vez más visible.

La cuenta de Instagram @asociacion_anat es mucho más que una red social. Es una ventana abierta al conocimiento, un espacio donde confluyen experiencias reales, proyectos que funcionan, campañas de prevención, días internacionales, actuaciones educativas y recursos útiles para comprender mejor el mundo que rodea a niños y adolescentes.

Aquí no solo encontrará información relevante el ámbito policial. También es un canal de gran valor para madres, padres y docentes, que buscan respuestas, orientación y herramientas prácticas para acompañar, educar y prevenir. Todo lo que se comparte tiene un denominador común: información veraz, compromiso social y una mirada humana hacia los menores.

Seguir esta cuenta es asomarse a un manantial de buenas prácticas, a iniciativas que inspiran y a realidades que merecen ser contadas. Es entender que la prevención no empieza cuando surge el problema, sino mucho antes, desde la educación, la escucha y la implicación colectiva.

No pase de largo. Deténgase un momento. Porque aquí encontrará conocimiento que suma, conecta y protege.

