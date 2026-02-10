Agente Amigo
Donde la prevención se convierte en educación
Víctor J. Navarro
Hay trabajos que no siempre hacen ruido, pero que sostienen silenciosamente lo más importante: la infancia, la adolescencia y el futuro que estamos construyendo entre todos. Durante años, la figura del agente tutor ha trabajado desde la cercanía, la prevención y la educación, muchas veces lejos del foco. Hoy, por suerte, ese trabajo empieza a ser cada vez más visible.
La cuenta de Instagram @asociacion_anat es mucho más que una red social. Es una ventana abierta al conocimiento, un espacio donde confluyen experiencias reales, proyectos que funcionan, campañas de prevención, días internacionales, actuaciones educativas y recursos útiles para comprender mejor el mundo que rodea a niños y adolescentes.
Aquí no solo encontrará información relevante el ámbito policial. También es un canal de gran valor para madres, padres y docentes, que buscan respuestas, orientación y herramientas prácticas para acompañar, educar y prevenir. Todo lo que se comparte tiene un denominador común: información veraz, compromiso social y una mirada humana hacia los menores.
Seguir esta cuenta es asomarse a un manantial de buenas prácticas, a iniciativas que inspiran y a realidades que merecen ser contadas. Es entender que la prevención no empieza cuando surge el problema, sino mucho antes, desde la educación, la escucha y la implicación colectiva.
No pase de largo. Deténgase un momento. Porque aquí encontrará conocimiento que suma, conecta y protege.
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Va a por el pasaporte en Molina de Segura y acaba rumbo a Barajas para ser deportada: 'No soy una criminal
- La lucha de un matrimonio murciano víctima de una estafa bancaria: 'Hemos perdido casi 30.000 euros y nos dejan completamente vendidos
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia