La importancia de la comprensión verbal en la inteligencia

En el artículo de la semana pasada vimos la importancia que tenía la memoria de trabajo a la hora de entender la inteligencia, basándonos en la prueba de inteligencia WISC-V. Este test nos sirve para valorar diferentes escalas relacionadas con la inteligencia: memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, escala visoespacial, razonamiento fluido y comprensión verbal. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en la importancia de la comprensión verbal.

La comprensión verbal es la habilidad para entender y procesar el lenguaje hablado y escrito, esta habilidad permite a entender el lenguaje, el conocimiento de las palabras y su significado.

Dentro de la escala WISC-V, la comprensión verbal se valora con una serie de pruebas:

Semejanzas: En esta prueba el alumno tiene que buscar la semejanza entre dos palabras. Ejemplo: ¿En qué se parecen rojo y azul? Dicha prueba nos ayuda a conocer el léxico, el razonamiento verbal y la formación de conceptos.

Vocabulario: Se le nombra un objeto al alumno y este debe definirlo. Con esta prueba conocemos el nivel de vocabulario que posee.

Información: El niño ha de responder a una serie de preguntas de conocimientos generales. Este ejercicio nos sirve para conocer la capacidad de recuperar la información almacenada sobre conocimientos generales.

Comprensión: Al discente se le plantean una serie de cuestiones sobre conductas y reglas sociales. Sirve para valorar la capacidad del alumno de utilizar sus conocimientos y su juicio práctico.

La comprensión verbal puede mejorarse y perfeccionarse con diversas actuaciones y dinámicas, pues no es un elemento estanco que una vez adquirido permanece intacto, sino que este puede modificarse. Algunas actuaciones que podemos hacer para mejorar la comprensión verbal son:

Lectura extensiva y lectura extensiva. La lectura extensiva se basa en la lectura de textos completos y de cierta extensión, con el objetivo de captar su significado global. Este tipo de lectura ayuda a consolidar hábitos lectores adecuados, favorece la ampliación del vocabulario, permite adquirir conocimientos socioculturales y, además, potencia el disfrute personal de la lectura. Por su parte, la lectura intensiva se centra en textos breves y exige una atención detallada al significado de las palabras y a su uso en el contexto. Diversos estudios demuestran que este tipo de lectura favorece un mayor aprendizaje de las estructuras lingüísticas, del vocabulario y de las estrategias de comprensión lectora, ya que implica un esfuerzo consciente por comprender el contenido en profundidad.

Leer con regularidad. Adquirir un hábito de lectura adecuado mejora el nivel de vocabulario, la organización del significado y la fluidez verbal.

Hablar sobre lo leído. Un debate posterior a la lectura ayuda a consolidar los conocimientos y le sirve al alumno como estrategia metacognitiva, al poner en común lo que ha entendido del texto con otras personas.

Hacerse preguntas y buscar información mientras leemos. No se trata solo de leer, si no de abrir interrogantes sobre lo que leemos. Preguntarnos es otra estrategia metacognitiva. Si hay palabras nuevas que no entendemos, detenernos en estas y explorarlas ayuda a aumentar el nivel de vocabulario.

Noticias relacionadas

La comprensión verbal es una de las variables de la inteligencia que se fortalece con diversas prácticas y actividades educativas.