Andalucía se ha enfrentado en los últimos días a una situación meteorológica muy complicada debido a las intensas lluvias producidas por la borrasca Marta, que llegó justo después de los fuertes efectos de Leonardo. Ambas borrascas han generado inundaciones, desbordamientos de ríos y cortes de carreteras en varias provincias como Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada y Huelva. A causa del temporal hubo que realizar miles de desalojos y mantener activos los dispositivos de emergencia. Además de las lluvias persistentes, algunos municipios como Grazalema (en la provincia de Cádiz) y Gaucín (en la Serranía de Ronda en Málaga) han experimentado hidrosismos, que son pequeños movimientos del terreno provocados por el exceso de agua acumulada en el subsuelo. Estos fenómenos han encendido las alarmas por posibles deslizamientos de tierras.

La palabra significa temblor («sismo») producido por el agua («hidro»). Se producen cuando se infiltran grandes cantidades de agua en el subsuelo después de lluvias muy intensas y prolongadas. El agua, al acumularse en grietas, cavidades y acuíferos, aumenta la presión interna del terreno, lo que puede provocar sacudidas, ruidos subterráneos y vibraciones. No se trata de terremotos tectónicos, sino de un fenómeno relacionado con el comportamiento del agua bajo tierra.

¿Dónde se dan?

Los hidrosismos suelen aparecer en zonas donde el agua puede penetrar y acumularse con facilidad en el subsuelo, como los terrenos kársticos o los terreros agrietados, normalmente en sierras y zonas montañosas. Los terrenos kársticos están formados de rocas como la caliza y el yeso, que se disuelven fácilmente con el agua y producen cuevas y ríos subterráneos. Los terreros agrietados presentan grietas y fisuras creadas por movimientos tectónicos en el pasado.

Efectos más graves

Aunque los hidrosismos suelen ser movimientos leves del terreno, pueden causar deslizamientos de tierra, desprendimientos y pequeñas inundaciones en zonas saturadas de agua. También pueden dañar viviendas, carreteras y puentes.

Sismicidad inducida por embalses

A veces se pueden producir terremotos al llenar grandes embalses de agua. El peso sobre el terreno y la infiltración de agua en grietas aumentan la presión en el subsuelo y puedeN desestabilizar fallas inactivas. Un ejemplo histórico es el terremoto de Koyna de 1967 en la India, provocado por el llenado del embalse del río Koyna.

Terremotos inducidos por extracción de agua

Pueden ocurrir por el bombeo excesivo de agua de los acuíferos, que reduce la presión en el subsuelo y activa las fallas geológicas. Un ejemplo es el terremoto de Lorca de 2011, que se cree que estuvo relacionado con la extracción de agua subterránea de la cuenca del Guadalentín.