El CEIP San Juan Bautista de Alquerías celebra una Fiesta Intercultural dentro del programa Madraza

El CEIP San Juan Bautista de Alquerías celebró a Fiesta Intercultural enmarcada dentro del programa Madraza, una iniciativa destinada a fomentar la participación de las familias y la convivencia en la comunidad educativa.

La jornada se desarrolló como un espacio de encuentro y convivencia en el que alumnado, familias y profesorado tuvieron la oportunidad de conocer y compartir las diferentes culturas presentes en el centro. Gastronomía típica, objetos tradicionales y otros elementos culturales permitieron visibilizar la riqueza y diversidad de los países representados.

La implicación de las familias fue clave para el éxito de la actividad, participando activamente y contribuyendo a crear un ambiente de respeto, colaboración y aprendizaje mutuo. La alta participación reflejó el compromiso de la comunidad educativa con los valores de inclusión e interculturalidad.

Así, el CEIP San Juan Bautista refuerza los objetivos del programa Madraza, promoviendo la convivencia positiva, el diálogo intercultural y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y las familias.