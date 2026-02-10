El CEIP Concepción Arenal presenta un colorido mural inspirado en el universo de Mario Bros

El Colegio Concepción Arenal ha estrenado un nuevo y llamativo mural con un toque de fantasía y píxeles gigantes, que ya se ha convertido en el centro de atención de todo el alumnado. La obra, realizada en el marco del proyecto de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Cartagena, ha sido elaborada por el grupo motor de 4º de Educación Primaria con la guía y colaboración de su tutora y coordinadora del proyecto, la maestra Mari Carmen Ros. Los alumnos, junto con su tutora, han decidido apostar por un proyecto tan creativo como entrañable: un mural inspirado en el universo de Super Mario Bros. Y es que este grupo de alumnos defendió la idea de convertir su colegio en un lugar «más divertido, inspirador y lleno de magia».

La obra, enmarcada en la primera fase de información, divulgación y debate del programa municipal, transforma una de las paredes principales del colegio en un colorido escenario donde las icónicas tuberías verdes, los bloques sorpresa y los champiñones conviven con la figura de Mario, representándolo como un héroe educativo capaz de superar cualquier nivel, logrando alcanzar con esfuerzo, trabajo y motivación cada una de las fases del proyecto desde su inicio hasta llegar a la meta.

El mural, inspirado en el universo clásico de Super Mario Bros, combina creatividad, trabajo en equipo y aprendizaje cooperativo. El alumnado de cuarto ha sido el encargado de diseñar, pintar, recortar, modelar cada detalle, desde los icónicos personajes hasta los escenarios más reconocibles del videojuego, siempre acompañado por el apoyo artístico y pedagógico de la docente, que ha guiado a sus alumnos en un recorrido simbólico por la aventura del aprendizaje.

Detalle de la zona donde se encuentran el logo, el lema y los códigos QR.

La iniciativa forma parte del programa de Presupuestos Participativos, una propuesta municipal que busca implicar a los centros educativos en la toma de decisiones y en la mejora de sus propios espacios. En este caso, el grupo motor decidió apostar por un mural que aportara color, alegría y un toque lúdico al entorno escolar.

La maestra Mari Carmen destacó el entusiasmo del alumnado durante todo el proceso: «Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Los alumnos se han sentido parte activa del proyecto y han trabajado con muchísima ilusión». Desde el centro han valorado positivamente el resultado y el aprendizaje cívico y artístico que ha supuesto la actividad.

El resultado ya se ha convertido en un atractivo para familias, alumnos y docentes, que se acercan al centro para fotografiar el peculiar cruce entre educación, proyecto educativo y la parte lúdica del juego, convirtiéndolo en uno de los espacios más llamativos y despertando entusiasmo en toda la comunidad educativa.

Mural inspirado en el universo de Mario Bros en el CEIP Concepción Arenal.

A esta propuesta no le falta el más mínimo detalle. Ha transformado una amplia zona del colegio en una escena tridimensional del videojuego de Mario, donde los personajes, tuberías, monedas, bloques emergen del fondo gracias a materiales como goma eva, cartulinas, globos e iluminación, todo construido pieza a pieza con un acabado artesanal, sin olvidar la parte tecnológica, en la que se presentan códigos QR con cada una de la fases del proyecto que permiten acceder a los contenidos digitales: vídeos del proceso creativo, fotografías, retos educativos, dinámicas gamificadas. De este modo, vinculan los Presupuestos Participativos con un carácter creativo e innovador.

Es, en definitiva, una mezcla entre arte, tecnología y aprendizaje, haciendo que los alumnos vivan el colegio como un espacio dinámico.

Tras varios meses de trabajo, el mural luce en entrada principal del centro educativo durante todo el curso escolar 2025/26, convertido en un símbolo de participación, creatividad y colaboración entre el alumnado y la docente del grupo motor bajo el eslogan ‘Con los Presupuestos Participativos y Mario Bros, tu cole será mejor’. Así queda representado el espíritu de los Presupuestos Participativos: que los alumnos decidan, creen y transformen su propio entorno más cercano, que es su cole.

Desde el centro esperan que el mural guste y se disfrute tanto como ellos lo hacen a diario.