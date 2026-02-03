Direcmur / Innovaedum
Tres proyectos eTwinning del Colegio San Félix reciben el Sello de Calidad Nacional
L.O.
El Colegio San Félix ha sido reconocido por su excelencia en proyectos eTwinning, con tres proyectos premiados con el Sello de Calidad Nacional.
Así, los alumnos del Colegio San Félix recibieron recientemente diplomas y obsequios como reconocimiento a su implicación y participación en los proyectos eTwinning desarrollados en el centro. Estos proyectos —Christmas Time, Emotown y Divert(i)empo— obtuvieron durante el pasado curso Sellos de Calidad Nacional, una distinción que premia la excelencia, la innovación educativa y la colaboración europea.
Este reconocimiento pone en valor el trabajo realizado tanto por el alumnado como por el profesorado, que ha apostado de forma decidida por metodologías activas y por la cooperación con centros educativos de otros países europeos.
Además, el Servicio Nacional de Apoyo eTwinning hizo entrega al Colegio San Félix de una placa en la que se acredita oficialmente con el Sello de calidad eTwinning, un reconocimiento que avala la trayectoria y el compromiso del colegio con este tipo de iniciativas. Junto a la placa, el centro recibió también obsequios promocionales destinados a la comunidad educativa.
Desde el Colegio San Félix se destaca la importancia de estos proyectos para fomentar la dimensión europea de la educación, el uso responsable de las tecnologías y el desarrollo de competencias clave en el alumnado. El centro reafirma así su compromiso con la participación en proyectos europeos que enriquecen el aprendizaje y abren las aulas a nuevas experiencias y realidades culturales.
