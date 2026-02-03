Sustituirán la cubierta e instalarán placas solares en el colegio Jacinto Benavente

El Gobierno regional invertirá más de 650.000 euros para la sustitución de la cubierta e instalación de placas solares en el colegio Jacinto Benavente de Alcantarilla con el fin de mejorar el aislamiento y la eficiencia energética del centro. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó la semana pasada el colegio junto con la alcaldesa de la localidad, Paqui Terol.

Las obras incluyen la sustitución en el edifico principal de la cubierta inclinada existente de fibrocemento, de los canalones y bajantes y la instalación de placas fotovoltaicas en la nueva cubierta proyectada de dicho edificio. Asimismo, se rehabilitará la caseta de instalación de gas ubicada junto al edificio principal, se sustituirá parte de la acera perimetral y se cambiará la cubierta del almacén anexo al edificio principal.

Marín explicó que «el cambio de cubiertas y la instalación de placas solares en centros educativos responde a un compromiso del Gobierno regional con la sostenibilidad y la eficiencia energética, y es una apuesta por la mejora directa del bienestar del alumnado y de los docentes, ya que reduce la temperatura en el interior del centro en verano y aumenta el confort en invierno, al tiempo que supone un significativo ahorro energético mínimo del 30 por ciento».

El Gobierno regional invirtió el pasado año 12 millones de euros en la mejora de la eficiencia energética, el cambio de cubiertas, la instalación de placas solares y la rehabilitación energética de edificios educativos.

Las obras del colegio Jacinto Benavente serán ejecutadas por el Ayuntamiento gracias a una subvención directa de 678.451 euros que destina la Consejería de Educación y Formación Profesional al Consistorio para la mejora de colegios de Infantil y Primaria del municipio.

Además, esta subvención permite al Ayuntamiento realizar obras de reforma de los aseos situados en el módulo uno del colegio San José Obrero, y la construcción de un aseo adaptado, con una inversión de 14.000 euros; y también se llevará a cabo la reforma de los aseos del módulo dos del colegio Jara Carrillo y la construcción de un aseo adaptación, con un presupuesto de 13.840 euros.